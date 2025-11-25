Ранние люди ели мясо задолго до Homo erectus — новое исследование

Ранее считалось, что активными мясоедами первыми стали представители рода Homo, особенно Homo erectus / © unsplash.com

Ранее числилось, что активными мясоедами первыми стали представители рода Homo, в особенности Homo erectus. Это предположение базировалось на совпадении появления H. erectus в окаменелости с высоким количеством костей животных, на которых были следы обработки, найденные в местах в возрасте около двух миллионов лет, например, в знаменитом ущелье Олдувай в Танзании. Тогда возникла гипотеза, что переход к мясной диете способствовал росту мозга и формированию человеческих черт.

Последние исследования дают новый взгляд на эту тему. Систематический анализ всех известных мест древней обработки туш в Восточной Африке показал, что гоминиды взаимодействовали с мясом не менее 2,6 миллиона лет назад. Это свидетельствует, что мясоедность появилась раньше H. erectus и не была привилегией только этого вида. Ученые также отмечают возможную ошибку предыдущих археологических исследований: акцент на местах, где ожидали найти H. erectus, мог создать впечатление, что именно он положил начало мясоедству.

Новые находки подтверждают более давнюю историю питания гоминид. К примеру, в Кении на сайте Канджера Саут обнаружены свидетельства регулярного потребления мяса около двух миллионов лет назад. В формации Боури в Эфиопии обнаружены кости антилоп и лошадей со следами порезов в возрасте 2,5 миллиона лет, а в Кении, на месте Ньяянга, гоминиды обрабатывали туши гиппопотамов от трех до 2,6 миллиона лет назад. Хотя точный вид, который делал это, установить сложно, исследователи предполагают, что это могли быть не прямые предки Homo, а другие ветви эволюционного дерева.

В свете этих данных гипотеза о том, что именно мясо стало ключевым фактором роста мозга, выглядит менее убедительной. Мясоедность была частью более широкой пищевой стратегии гоминид, а не исключительным эволюционным шагом. По мнению антрополога Джона Гокса, почти ни один вид гоминид не игнорировал доступную животную добычу.

Сегодня ученые пришли к выводу: переход к мясной диете носил длительный и сложный характер, и разные гоминиды использовали мясо в качестве дополнительного источника энергии значительно раньше, чем раньше считалось. Это поведение было нормой ранней гоминидной адаптации, а не редким случаем.

