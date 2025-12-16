Каким будет ответ США в случае повторного нападения на Украину: Туск ответил

Туск / © Associated Press

В Польше прокомментировали гарантии безопасности Украины. Так, США дадут военный ответ, если Россия снова нападет.

Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, пишет Wiadomosci.

Журналисты спросили Туска, были ли гарантии для Украины разработаны по образцу статьи 5 НАТО, предусматривающей взаимную оборону. Он назвал это утверждение несколько преувеличенным.

"Но я впервые слышу, как американские переговорщики говорят, что господин Виткофф очень четко заявил: Америка будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было сомнений, что американский ответ будет военным, если россияне снова нападут на Украину", - говорит он.

Поэтому, в определенном смысле, продолжает Туск, это напоминает статью 5. Но он не советует ссылаться непосредственно на статью 5, потому что это может осложнить дальнейшие переговоры.

«Та декларация, которую мы сегодня услышали, была действительно далекой», — ответил премьер-министр.

Ранее гарантию безопасности для Украины прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем над этим с Европой. Европа будет большой частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова", - заверил американский президент.