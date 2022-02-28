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Правоохранители задержали мэра Купянска, "сдавшего" город оккупантам

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Правоохранители задержали мэра Купянска, "сдавшего" город оккупантам

Подробности задержания пока неизвестны.

Правоохранители задержали представителя пророссийской партии ОПЗЖ, мэра Купянска Геннадия Мацегору, которому объявлено подозрение в государственной измене за "сдачу" города российским оккупантам.

Сначала об этом сообщили в эфире телеканала Украина 24, а затем информацию подтвердили в Офисе президента.

Напомним, что 27 февраля мэр Купянска обратился к командованию вооруженными силами России с предложением в предоставлении поддержки и материального обеспечения во время пребывания военных РФ на территории города. Мацегора обеспечил российских военных транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

В результате таких действий мэра территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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