Правоохранители задержали мэра Купянска, "сдавшего" город оккупантам

Подробности задержания пока неизвестны.

Правоохранители задержали представителя пророссийской партии ОПЗЖ, мэра Купянска Геннадия Мацегору, которому объявлено подозрение в государственной измене за "сдачу" города российским оккупантам.

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Сначала об этом сообщили в эфире телеканала Украина 24, а затем информацию подтвердили в Офисе президента.

Напомним, что 27 февраля мэр Купянска обратился к командованию вооруженными силами России с предложением в предоставлении поддержки и материального обеспечения во время пребывания военных РФ на территории города. Мацегора обеспечил российских военных транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

В результате таких действий мэра территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.