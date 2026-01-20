Россияне атаковали Украину "недоделанной" ракетой: в ВМС раскрыли ее слабые стороны

Ракета "Циркон" (иллюстративное фото) / © Украинский милитарный портал

Во время массированной атаки 20 января российские оккупанты применили гиперзвуковую ракету «Циркон», которая, несмотря на свой статус, остается технически недоработанной для ударов по наземным целям. Из-за конструктивных недостатков эта ракета часто ошибается в выборе объектов. А ее запуск с морских носителей в Черном море остается невозможным для врага.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, главная проблема «Циркона», как и похожей на нее ракеты «Оникс», заключается в том, что они проектировались как противокорабельное оружие. Попытки перенастроить их на работу в формате «земля-земля» оказались неудачными.

«Некоторые аналитики считают, что она еще сырая, хотя уже не новая. Кроме того, в начале полномасштабного вторжения они (россияне — ред.) несколько раз ее применяли. И тогда у них уже были проблемы с тем, чтобы переучить ее с противокорабельного статуса работать по земле. Во время полета, когда она видела какую-то конструкцию, например гаражи, она поворачивала и летела туда. У нас таких примеров в Николаевской области было несколько в 2022 году», — рассказал Плетенчук.

Спикер ВМС также обратил внимание на странное поведение противника по выбору пусковых площадок. Хотя российские корабли в Черном море оборудованы универсальными установками, из которых теоретически можно запускать «Цирконы», оккупанты этого не делают.

«Значит, у них есть какие-то сложности с их применением. Теоретически их можно было запускать с кораблей, но нет…», — сказал военный.

По мнению военного, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, ведь если бы враг имел возможность полноценно использовать эти ракеты, он уже это продемонстрировал бы.

«Циркон» интересен россиянам, потому что это сверхзвуковая ракета. Ее перехватывать труднее, чем «Калибр», конечно. Это более сложная цель», — подытожили в ВМС.

Напомним, в ночь на 20 января армия РФ запустила гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» по Винницкой области. Враг пытается бить по объектам энергетики.

Под ударом оказались Киев, Одесса, Запорожье, Ровно, Черкассы, Винница и области. Враг применил весь арсенал — от ударных беспилотников до баллистики и гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Также после массированной ракетно-дроновой атаки ночью 20 января во многих регионах Украины применяются аварийные ограничения потребления электричества, в отдельных областях достаточно жесткие.