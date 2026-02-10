Россияне во второй раз пытались прорваться на Сумщину через трубу: чем все закончилось

Армия РФ / © Associated Press

Силы обороны Украины во второй раз отразили попытку российских оккупантов прорваться на территорию Сумской области через подземные коммуникации. Во время боевого столкновения был ликвидирован почти весь личный состав штурмовой группы противника.

Об этом сообщил заместитель командира 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Александр Ярмош для «Мы-Украина».

По словам представителя командования, российские военные пытались использовать тактику прохода по трубе, аналогичную той, которую они применяли ранее. Однако сменили место входа.

«Они решили сделать дыру в 100 метрах от предыдущей. Они считали, что это поможет им прорвать нашу оборону. Но, как видите, не получилось», — заявил Александр Ярмош.

Он подчеркнул, что в результате операции украинских десантников уничтожили около 100% российских военных, участвовавших в этой попытке прорыва.

Анализируя стратегию противника на этом направлении, заместитель командира отметил, что активность врага на Сумщине преследует цель отвлечения ресурсов ВСУ. Россияне пытаются заставить украинское командование перебросить подразделения других критических участков фронта.

«Я думаю, что это один из основных аспектов, почему они до сих пор пытаются что-нибудь провести. Они хотят ударить там, где линия фронта ослабнет в связи с перемещением других подразделений», — добавил Ярмош.

Напомним, россияне атаковали приграничье Сумщины и Харьковщины, пытаясь расширить линию фронта. Также еще раньше они пытались прорываться через трубу. Однако очередная попытка 22 оккупантов пролезть на территорию Сумщины сквозь «любимую» ими трубу в районе населенного пункта Яблоновка на Сумщине закончилась для них плачевно: назад едва смог заползти только один.

Кроме этого, представитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее уже предупреждал о том, что российские оккупационные войска пытаются отодвинуть украинскую границу вглубь нашего государства.

Кстати, военные 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с помощью беспилотников ликвидировали российских военных, пытавшихся скрыться в дренажной трубе.