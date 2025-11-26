ТСН в социальных сетях

Украина
3081
1 мин

Скандал с «мирным планом» и новые циничные заявления Трампа: главные новости ночи 26 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 ноября 2025 года:

  • Трамп сделал циничное заявление по украинским территориям: «Россия сама захватит» Читать дальше –>

  • Враг ночью нанес ракетный удар по Харьковщине — ОВА Читать далее –>

  • «Он должен продать Украину России»: Трамп оправдал действия Виткоффа после расследования Bloomberg Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал Украину беспилотниками Читать далее –>

  • В РФ назвали фейком статью Bloomberg об участии Виткоффа в подготовке «мирного плана» для Трампа Читать далее –>

3081
