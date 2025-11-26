- Дата публикации
Скандал с «мирным планом» и новые циничные заявления Трампа: главные новости ночи 26 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 ноября 2025 года:
Трамп сделал циничное заявление по украинским территориям: «Россия сама захватит» Читать дальше –>
Враг ночью нанес ракетный удар по Харьковщине — ОВА Читать далее –>
«Он должен продать Украину России»: Трамп оправдал действия Виткоффа после расследования Bloomberg Читать далее –>
Ночью враг атаковал Украину беспилотниками Читать далее –>
В РФ назвали фейком статью Bloomberg об участии Виткоффа в подготовке «мирного плана» для Трампа Читать далее –>