Армия РФ 15 апреля массированно атаковала территорию Украины. Под ударом оказались следующие регионы: Киевщина, Харьковщина, Одесщина, а также крупные областные центры — Днепр, Запорожье, Сумы и Черкассы. К сожалению, не обошлось без жертв и уничтоженной инфраструктуры.

Запорожье под постоянным огнем РФ, женщину убили на остановке

Российские войска утром нанесли удар по Запорожью.

Первые взрывы в городе прогремели в 5:00, когда все еще спали. Сначала во всех районах был слышен гул «Шахедов», а после — серия громких взрывов. Под ударом оказался и центр, и жилые кварталы. А в центре на остановке общественного транспорта погибла женщина — ей было 74 года. Погибшая работала продавщицей в киоске на остановке, от которой не осталось практически ничего. Взрывной волной повредило и соседнее здание. На месте работали спасатели, возгорание уже усмирили.

Также получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры: предприятие и автостоянка, там возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, на месте работали экстренные службы. Информация о других возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Известно, что армия РФ атаковала Запорожье ударными дронами ночью. В городе и области раздавались взрывы. Как следствие, в одном из жилых районов вспыхнул пожар, загорелась автостоянка и повреждено предприятие. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Днепре «прилет» по многоэтажке — вспыхнули пожары, есть раненые

Ночью россияне нанесли удар по центру Днепра — под огонь попала жилая застройка. В результате атаки серьезно повреждена девятиэтажная новостройка, а также возникли пожары. Огонь охватил административное здание, где возгорание на момент сообщения еще продолжалось.

Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

Стало известно, что пострадали три человека:

29-летняя женщина — госпитализирована в состоянии средней тяжести;

22-летняя женщина и 65-летний мужчина — на амбулаторном лечении.

Дроны терроризировали жителей Киевщины

В Киеве в ночь на 15 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА. Жителей столицы призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям и следить за обновлениями. По данным местных властей, в области работали Силы ПВО.

Гражданам подчеркнули, что важно соблюдать информационную тишину и ни в коем случае не фиксировать на фото или видео работу сил обороны, сбивания воздушных целей или места их падения.

Позже появилась информация о последствиях атаки — погиб человек, есть раненые.

Под ударами оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы. Зафиксировано попадание в жилые дома, в том числе многоэтажки, а также повреждения в населенных пунктах вблизи Киева - Вишневом и Крюковщине. На местах работают спасатели и экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

Одесщина была под ударом РФ

В ночь на 15 апреля РФ выпустила ударные дроны на юг Одесской области. Есть попадание в объекты портовой инфраструктуры. На местах загорелись пожары, к ликвидации которых привлекли десятки спасателей.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Из-за удара по портовой инфраструктуре зафиксировано повреждение складских и административных зданий. Продолжается обследование поврежденных объектов и ликвидация последствий атаки.

Обстрел Сум

Российские кафиры 15 апреля нанесли тройной удар по Сумам, в результате чего в городе вспыхнул пожар. Были использованы дроны. При ликвидации последствий предыдущих попаданий спасатели оказались под повторным ударом. В результате атаки возникли возгорания на промышленном объекте, повреждена инфраструктура. ГСЧС работают над ликвидацией пожара и последствий обстрелов. Информация о пострадавших уточняется.

Черкасская область под массированным ударом РФ

Ночь 15 апреля была крайне тяжелой и для Черкасщины — россияне направили на область ударные дроны. Фиксировали падение враждебных целей в нескольких локациях в областном центре. По предварительным данным, речь шла о трех пострадавших. На местах работали все соответствующие службы, оказывали помощь людям и оценивали последствия удара.

В общей сложности силами и средствами ПВО обезврежены 41 вражеский БпЛА в пределах области.

Еще четыре человека обратились за помощью к медикам в Черкассах, двое госпитализировали, они не тяжелые.

«В целом есть четыре локации падения БпЛА. Речь идет о жилищной инфраструктуре: это десятки поврежденных частных домов, автомобили. Точное количество будем знать после тщательного обследования», — подчеркнул глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Харьковщина атакована россиянами

РФ атаковала Харьков и 18 населенных пунктов области — пострадали 5 человек в Дергачах (мужчины 42, 43 и 46 лет) и Черкасской Лозовой (37-летний мужчина и 74-летняя женщина).

По данным местных властей, для своих ударов российские войска применили разные виды вооружения, такие как:

управляемые авиабомбы

Б ПЛА «Герань-2», «Ланцет», «Молния»

fpv-дроны и другие беспилотники.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома, предприятия, автомобили, электросети и железнодорожная инфраструктура в разных районах области, включая Харьков, Богодуховское, Купянское, Харьковское и Чугуевское районы.

Сколько целей сбило ПВО

В ночь на 15 апреля РФ ударила по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 250 из них — «Шахеды».

«По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны», — говорится в отчете ПСУ.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

