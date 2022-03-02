"Укртрансгаз" попросил иностранных партнеров помочь ВСУ

Компания также поддерживает военных своими силами.

Оператор газохранилищ Украины — "Укртрансгаз" обратился к иностранным компаниям-партнерам и клиентам с призывом оказать помощь украинским ВСУ и отрядам терробороны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"С начала российской агрессии к нам обращается множество клиентов из-за рубежа с вопросом — как помочь Украине", — отметили в компании.

"Укртрансгаз" уже организовал помощь сам. И призвал международные газовые компании закупить и отправить в Украину военное оборудование и материалы. В частности: военную одежду, оборудование и лекарства.

Напомним, на одном из крупнейших подземных хранилищ газа обнаружили вражескую метку.