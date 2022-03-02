"Укртрансгаз" попросив іноземних партнерів допомогти ЗСУ

Компанія також підтримує військових власними силами.

Оператор газосховищ України - "Укртрансгаз" звернувся до іноземних компаній-партнерів та клієнтів із закликом надати допомогу українським ЗСУ та загонам тероборони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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"З початку російської агресії до нас звертається численна кількість клієнтів з-за кордону із питанням - як допомогти Україні", - зазначили в компанії.

"Укртрансгаз" вже організував допомогу власними силами. Та закликав міжнародні газові компанії закупити та надіслати до України військове обладнання та матеріали. Зокрема: військовий одяг, обладнання та ліки.

Нагадаємо, на одному з найбільших підземних сховищ газу виявили ворожу мітку.