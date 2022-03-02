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"Укртрансгаз" попросив іноземних партнерів допомогти ЗСУ

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"Укртрансгаз" попросив іноземних партнерів допомогти ЗСУ

Associated Press

Компанія також підтримує військових власними силами.

Оператор газосховищ України - "Укртрансгаз" звернувся до іноземних компаній-партнерів та клієнтів із закликом надати допомогу українським ЗСУ та загонам тероборони.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

"З початку російської агресії до нас звертається численна кількість клієнтів з-за кордону із питанням - як допомогти Україні", - зазначили в компанії.

"Укртрансгаз" вже організував допомогу власними силами. Та закликав міжнародні газові компанії закупити та надіслати до України військове обладнання та матеріали. Зокрема: військовий одяг, обладнання та ліки.

Нагадаємо, на одному з найбільших підземних сховищ газу виявили ворожу мітку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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