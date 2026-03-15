В Днепре жестоко избили судью: Совет судей сделал важное заявление

В городе Днепре было совершено разбойное нападение на судью Индустриального районного суда. С тяжелой травмой головы она находится в больнице.

Об этом сообщили в Совете судей Украины (ССУ).

В сообщении отметили, что это едва ли не первое такое дерзкое и жестокое нападение на судью за весь период полномасштабной войны, которая продолжается в Украине из-за российской агрессии.

Ранее, как утверждают в ССУ, «судьи подвергались давлению и угрозам и даже погибали из-за вооруженных действий агрессора и защищая свое государство на фронте».

«Разбойное, жестокое нападение на судью в Днепре заставляет нас снова говорить об обеспечении личной безопасности судей», — говорится в опубликованном заявлении.

Совет судей Украины отметил необходимость усилить защиту персональных данных судей, в частности информации о месте жительства, членах семьи, транспортных средствах и других сведениях, разглашение которых может создавать риски для жизни, здоровья и безопасности судей и их близких.

Для этого ССУ будет инициировать перед компетентными государственными органами вопрос о:

ограничение доступа к информации о месте жительства судей и членов их семей;

пересмотра объема открытых данных о судьях в государственных реестрах;

введение дополнительных механизмов защиты персональных данных судей в рамках действующего законодательства.

Издание zn.ua сообщило, что нападение на судью в Днепре совершили трое неизвестных в балаклавах, которые находились в автомобиле без государственных номерных знаков. Они напали на судью у подъезда ее дома, нанесли ей тяжелую травму головы, применили перцовый баллончик и пытались силой посадить в автомобиль.

Нападению подвергся также муж потерпевшей, который помешал похищению жены. Судья госпитализирована, состояние ее здоровья тяжелое.

Мотивы нападения, которое было совершено в пятницу, 13 марта, уже выясняют представители правоохранительных органов.

Напомним, ранее в городе Днепре военнослужащий ТЦК получил ножевое ранение во время проверки учетно-военных документов.