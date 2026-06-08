В Кремле возмущены письмом Зеленского: "Розослав всему миру!"

Лавров / © Associated Press

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Россияне отреагировали на публичное обращение президента Украины Владимира Зеленского к кремлевскому иктатору Владимиру Путину. Там заявили, что такой формат коммуникации якобы противоречит дипломатическому этикету.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут РосСМИ.

«Зеленский написал письмо Путину, а разослал всему миру. Это невежливо», — отметил Лавров.

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По его словам, российская сторона трактует такой шаг как будто бы сигнал об отсутствии заинтересованности Украины в переговорах. Лавров также сослался на позицию Путина и отметил, что в Москве расценивают публичность обращения как негативный сигнал по поводу возможного переговорного процесса. В то же время, никаких подтверждений такой интерпретации со стороны Украины он не привел.

Ранее на публичность жаловался и Песков. Мол, Зеленский мог просто передать письмо Путину, а не сообщать об этом публично. «Если Зеленский хотел передать письмо Путину, он мог просто это сделать, а не объявлять об этом. Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом», — сказал он.

Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину с предложением завершить войну из-за переговоров. Он обнародован на сайте Офиса президента. В обращении лидер государства заявил, что Россия несет значительные потери, а Украина продолжает сопротивляться и получает международную поддержку. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и обмену пленными по формуле «всех на всех».

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