ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Студентов-медиков отправят на военную подготовку: Свириденко рассказала подробности

Подготовка офицеров запаса станет частью обучения в медицинских вузах.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

В Украине идет усиление военной подготовки в системе высшего образования. Подготовка офицеров запаса станет обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей и будет интегрирована в учебный процесс

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.

По словам премьер-министра Свириденко, главная цель — сформировать кадровый резерв из специалистов, которые «критически важны для фронта и системы военной медицины».

«Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, критически важных для фронта и системы военной медицины. Также обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт — требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса», — заявила Свириденко.

Добавляет, что эти программы будут детализированы и усилены. Будут опубликованы четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13276, предусматривающий введение обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Изменения вступят в силу в 2026 году.

Также Министерство образования и науки Украины проводит реформу школьного образования: с 2027 предмет «Защита Украины» станет обязательным для всех учеников старших классов.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie