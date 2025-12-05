Студентов-медиков отправят на военную подготовку: Свириденко рассказала подробности

Юлия Свириденко

В Украине идет усиление военной подготовки в системе высшего образования. Подготовка офицеров запаса станет обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей и будет интегрирована в учебный процесс

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.

По словам премьер-министра Свириденко, главная цель — сформировать кадровый резерв из специалистов, которые «критически важны для фронта и системы военной медицины».

«Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, критически важных для фронта и системы военной медицины. Также обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт — требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса», — заявила Свириденко.

Добавляет, что эти программы будут детализированы и усилены. Будут опубликованы четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13276, предусматривающий введение обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Изменения вступят в силу в 2026 году.

Также Министерство образования и науки Украины проводит реформу школьного образования: с 2027 предмет «Защита Украины» станет обязательным для всех учеников старших классов.