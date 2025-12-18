- Дата публікації
Атака БпЛА на порт у РФ: уражено танкер із нафтопродуктами, є загиблі та поранені
У російському порту внаслідок атаки безпілотників зазнав ураження танкер для транспортування нафтопродуктів — під час пожежі загинули та постраждали люди.
У порту Ростова-на-Дону внаслідок атаки невідомих безпілотників було уражено не звичайне судно, а танкер для транспортування нафтопродуктів, який перебував біля причалу.
Про це повідомили російські джерела, оприлюднивши уточнену інформацію щодо інциденту.
За їхніми даними, після удару на танкері виникла пожежа, яку наразі намагаються ліквідувати. Зазначається, що розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.
Водночас повідомляється про загиблих та постраждалих серед людей. Точна кількість жертв наразі уточнюється.
Нагадаємо, що 18 грудня відбулася масштабна нічна атака "добрих дронів" на півдні РФ: вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську.