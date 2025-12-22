Атака дронів у Краснодарському краї РФ: пошкоджено причали та судна, спалахнули пожежі

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Реклама

У селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджено два причали та два судна.

Про це повідомляють російські джерела.

За наявною інформацією, всіх людей, які перебували на борту суден, евакуювали. Серед членів екіпажів та працівників берегових служб постраждалих немає.

Реклама

Пошкодження на причалах спричинили пожежі площею від 1 до 1,5 тисячі квадратних метрів. Наразі триває активне гасіння вогню. На місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.