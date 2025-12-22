ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Світ
198
Атака дронів у Краснодарському краї РФ: пошкоджено причали та судна, спалахнули пожежі

У селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджено два причали та два судна, на об’єктах спалахнули масштабні пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

У селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджено два причали та два судна.

Про це повідомляють російські джерела.

За наявною інформацією, всіх людей, які перебували на борту суден, евакуювали. Серед членів екіпажів та працівників берегових служб постраждалих немає.

Пошкодження на причалах спричинили пожежі площею від 1 до 1,5 тисячі квадратних метрів. Наразі триває активне гасіння вогню. На місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.

