Ще одна країна долучилась до трибуналу проти РФ: хто приєднався

Австрія

Австрія офіційно повідомила про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, рішення Відня збільшило кількість країн, готових долучитися до трибуналу, до 20, з яких 19 є членами Ради Європи.

Сибіга подякував Австрії та своєму колезі, наголосивши, що нейтралітет не означає байдужість.

«Підзвітність має вирішальне значення для забезпечення міцного миру на нашому континенті», — підкреслив глава МЗС.

Він додав, що кожна нова країна-учасниця зміцнює міжнародні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

«Правосуддя за злочин агресії проти України неминуче», — зазначив Сибіга.

Європейський Союз уже почав практичні кроки для створення трибуналу. Раніше ЄС виділив перші 10 млн євро на запуск механізму притягнення російського керівництва до відповідальності за війну проти України.

У Брюсселі наголошують, що питання відповідальності Росії є ключовим і не може бути предметом компромісів у межах будь-яких мирних ініціатив.

«Російські лідери несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Не може бути безкарності», — написала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Єврокомісар з питань правосуддя Майкл Макграт заявив, що відмова від переслідування воєнних злочинів Росії стане «історичною помилкою» і створить ризики нових агресій у майбутньому.