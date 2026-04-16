У Британії забили на сполох через можливий напад РФ: шукають безпечні місця на випадок війни

Дмитро Медведєв погрожує ударами по Європі / © ТСН

Росія відкрито погрожує Європі ударами, називаючи її «стратегічним тилом» України. На тлі агресивної риторики Кремля експерти визначили перелік локацій у Великій Британії, де шанси на виживання у разі глобального конфлікту є найвищими.

Про це пише Express.

Погрози Росії на адресу Європи

Міністерство оборони Росії оприлюднило перелік підприємств, які нібито займаються виробництвом військової продукції для ЗСУ. За даними британських медіа, три з них розташовані в Лондоні, Лестері та графстві Саффолк.

«Керівництво кількох європейських країн на тлі зростальних втрат і поглиблення дефіциту особового складу в Збройних силах України вирішило збільшити виробництво та постачання БПЛА до України для ударів по території Росії. Ми розцінюємо це рішення як свідомий крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної ситуації в Європі та поступового перетворення цих країн на стратегічний тил України», — висловилися у російському Міноборони.

Також пролунало попередження, що «терористичні атаки проти Росії» можуть мати «непередбачувані наслідки».

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв наголосив, що ці заяви слід «сприймати буквально».

«Список європейських підприємств, які виробляють безпілотники та інше обладнання, є переліком потенційних цілей для російських збройних сил. Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!» — написав Медведєв у соцмережі X.

Крім того, російське оборонне відомство назвало ймовірні виробничі об’єкти в Німеччині, Данії, Нідерландах, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Ізраїлі та Туреччині.

Безпечні місця у Британії у разі Третьої світової війни

Раніше видання Daily Express повідомляло про зростання інтересу до потенційно безпечних місць у Британії у разі початку Третьої світової війни. Фахівці радять обирати території, віддалені від великих військових баз і густонаселених міст.

До таких умовно безпечних місць віднесли:

Корнуолл Веймут Фолкстон Дувр Маргейт Клактон-он-Сі Фелікстоу Бриксворт Байдфорд Аберіствіт Скенесс острів Англсі Барроу-ін-Фернесс Ланкастер Вітбі Карлайл Дамфріс Бервік-апон-Твід Інвернесс

До слова, напередодні Держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє президенту Володимиру Путіну використовувати армію за кордоном для захисту росіян від іноземного чи міжнародного правосуддя. Документ стосується лише судів, чию юрисдикцію Росія не визнає або які створені без її участі. Аналітики зазначають, що нечіткість тексту залишає відкритим питання, як саме ці військові повноваження будуть реалізовані на практиці.

Експерти вважають, що Росія готує підґрунтя для агресії проти НАТО, ухвалюючи закони про використання армії за кордоном. Аналітики вважають це частиною підготовки до гібридних атак та провокацій у повітряному просторі країн Балтії. Своєю чергою Кремль використовує звинувачення у транзиті українських дронів територією Європи та посилює засоби РЕБ біля кордонів, щоб виправдати майбутні вторгнення.

Основними сценаріями вважаються створення маріонеткових «республік» у містах на кшталт Нарви, дестабілізація Німеччини через внутрішні групи впливу та диверсії проти стратегічної інфраструктури Британії. Мета Путіна — розхитати єдність Альянсу та перевірити дієвість 5-ї статті НАТО через «фазу нуль» (таємні операції), поки повномасштабний напад стримується війною в Україні.