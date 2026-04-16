Еще одна страна присоединилась к трибуналу против РФ: кто присоединился

Австрия

Реклама

Австрия официально сообщила о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, решение Вены увеличило количество стран, готовых присоединиться к трибуналу, до 20, из которых 19 являются членами Совета Европы.

Реклама

Сибига поблагодарил Австрию и своего коллегу, подчеркнув, что нейтралитет не означает равнодушие.

"Подотчетность имеет решающее значение для обеспечения крепкого мира на нашем континенте", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что каждая новая страна-участник укрепляет международные усилия по привлечению России к ответственности.

"Правосудие за преступление агрессии против Украины неизбежно", - отметил Сибига.

Реклама

Европейский Союз уже начал практические шаги по созданию трибунала. Ранее ЕС выделил первые 10 млн евро на запуск механизма привлечения российского руководства к ответственности за войну против Украины.

В Брюсселе отмечают, что вопрос ответственности России является ключевым и не может быть предметом компромиссов в рамках каких-либо мирных инициатив.

«Российские лидеры несут ответственность за эту войну, и они должны быть привлечены к ответственности. Не может быть безнаказанности», — написала главная дипломат ЕС Кая Каллас.

Еврокомиссар по правосудию Майкл Макграт заявил, что отказ от преследования военных преступлений России станет «исторической ошибкой» и создаст риски новых агрессий в будущем.