Путінська Росія загрожує Європі

Росія використовує територію фактично анексованої Білорусі для небезпечних провокацій, які є частиною «нульової фази» підготовки до нової війни.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що Москва використовує Білорусь, що перетворилася на державу-васала РФ, для вторгнення до повітряного простору країн-членів НАТО.

За даними ISW, у ніч проти 31 січня білоруські аеростати вдруге за 72 години незаконно увійшли до повітряного простору Польщі.

Російські провокації проти країн НАТО / © Інститут вивчення війни (ISW)

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові радари зафіксували об’єкти, які перетнули кордон з боку Білорусі. За попередньою оцінкою, йшлося саме про аеростати.

У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, яке межує з Білоруссю.

В ISW зазначають, що такі дії є частиною так званої «нульової фази» — етапу створення інформаційних та психологічних умов для можливої майбутньої війни між Росією та НАТО.

Аналітики вважають, що Москва тестує реакцію Альянсу, використовуючи Білорусь як плацдарм для провокацій та гібридних операцій проти західних держав.

Нагадаємо, у російському МЗС цинічно заявили про необхідність обмежити військовий потенціал України та не допустити присутності на її території європейських військ. Це нібито створюватиме «загрози» для держави-агресорки.