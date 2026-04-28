Не лише Ізраїль: у МЗС розповіли, куди окупанти вивозять вкрадене українське зерно

Викрадене українське зерно Росія продає багатьом країнам

Міністерство закордонних справ України зафіксувало нові маршрути транспортування вкраденого росіянами українського врожаю. З’ясувалося, що вивезене з тимчасово окупованих територій зерно реалізується покупцям на ринках Африки та Близького Сходу.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час онлайн-брифінгу.

Куди прямують російські вантажі

Представник дипломатичного відомства уточнив, що серед покупців нелегального вантажу раніше вже фігурували Туреччина, Єгипет та Алжир. Посадовець також додав, що просто зараз Україна фіксує рух ще кількох кораблів із привласненим українським зерном, які прямують безпосередньо до єгипетських та алжирських портів.

«Наше повідомлення дуже просте. Ми бачимо це. Ми не залишимо це без уваги. І ми будемо реагувати, незалежно від географічного розташування, не тільки щодо Ізраїлю. Отже, ми бачимо все. Це не залишиться без належної реакції», — різко наголосив речник МЗС України.

Скандал з вкраденим українським зерном — останні новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ізраїльського порту прибуло чергове судно з викраденим Росією українським зерном, яке вже готується до розвантаження. За його словами, придбання вкраденого є порушенням законодавства і тягне за собою юридичну відповідальність, тому влада Ізраїлю не може ігнорувати походження таких вантажів.

Глава держави підкреслив, що Росія системно грабує окуповані території за допомогою пов’язаних з окупантами осіб, і через ігнорування проблеми Україна на основі даних розвідки готує санкційний пакет. Ці обмеження мають охопити як безпосередніх перевізників, так і всіх причетних до схем осіб, а Київ вже координує дії з європейськими партнерами.

На тлі цього скандалу Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських компаній та фізичних осіб, якщо їхню причетність до обходу антиросійських обмежень буде доведено. Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні підтвердив, що Брюссель разом з Україною вже запросив у влади Ізраїлю додаткову інформацію щодо судна з краденим зерном у порту Хайфи.

За даними розслідування видання Haaretz, від 2023 року до ізраїльських портів прибули щонайменше два таких судна, а загалом у внутрішніх російських документах фігурує понад 30 партій товарів, призначених для цієї країни. Журналісти зазначають, що лише цього року там могли розвантажити чотири партії вкраденого українського врожаю, а ще один підозрілий корабель наразі очікує на захід у порт.

Дата публікації 20:08, 27.04.26

