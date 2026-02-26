Папа Римський дорікнув священникам за спокусу ШІ: про що йдеться

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV звернувся до священників із закликом не користуватися штучним інтелектом під час підготовки проповідей для вірян. Понтифік вважає, що цифрові технології не здатні поширювати справжню віру.

Про це Лев XIV сказав на зустрічі зі священниками Римської єпархії, повідомляє Vatican News.

«Понтифік застеріг від спокуси готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту«, — вказано в заяві.

Папа Римський також закликав обережно користуватися Інтернетом і генеративними мережами. За його словами, священникам варто «чинити супротив спокусі» створювати звернення до вірян за допомогою ШІ-редакторів.

«Кожен м’яз у нашому тілі відмирає, якщо ним не рухати та не користуватися — так само і мозок потребує застосування нашого власного інтелекту, щоб зберігати здатність працювати», — висловився Лев XIV.

Понтифік наголосив, що проповідь є інструментом поширення віри, а штучний інтелект «ніколи не буде на це здатен». Він також підкреслив, що надмірне спілкування з ШІ може бути небезпечним, адже технології мають служити людині, а не підміняти її.

До слова, російські еліти ініціюють створення «православного» ШІ на базі «традиційних цінностей», щоб захистити інформпростір від західних ідей. У Всесвітньому російському народному соборі таку технологію називають питанням «духовної безпеки», зазначаючи, що алгоритми мають спиратися на канони РПЦ, Євангеліє та праці російських класиків і філософів (від Достоєвського до Дугіна).