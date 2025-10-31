Парламент Латвії проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок

Прапор Латвії / © Unsplash

Парламент Латвії проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції — договору Ради Європи, який визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини та охоплює різні форми гендерно зумовленого насильства.

За відповідне рішення проголосували 56 із 100 депутатів, інформує Reuters.

Цьому кроку передували гучні дискусії у парламенті, а також масові вуличні протести у Ризі.

Однією з ключових політичних сил, що підтримала вихід, став «Союз зелених та фермерів», який, порушивши коаліційну дисципліну, приєднався до опозиції.

«Це жодним чином не вплине на боротьбу з домашнім насильством. Захист від нього існував у латвійському законодавстві ще до Стамбульської конвенції», — заявив депутат Гунарс Гутріс, який представляє «Союз зелених та фермерів».

Опоненти конвенції в Латвії вважають, що вона вводить у правове поле поняття гендеру як соціального конструкта, що, на їхню думку, суперечить традиційним уявленням про біологічну стать.

Водночас у центрі Риги відбулися протести, участь у яких, за даними громадського мовника LSM, взяли близько 5000 людей. Вони вимагали залишити конвенцію чинною.

Премʼєр-міністерка Евіка Сіліна виступила на боці протестувальників і висловила підтримку документу. Водночас голова парламентської групи Прогресивних партій Андріс Суваєв попередив про серйозні наслідки такого кроку:

«Це буде нищівним ударом по позиціях Латвії в Європейському Союзі, а також на міжнародному рівні», — заявив він.

