Смертельний вірус Ніпах: частина світу запровадила контроль через загрозу нової пандемії

Сканування мандрівників у міжнародному аеропорту Суварнабхумі (Таїланд) / © Associated Press

В індійському штаті Західна Бенгалія зафіксовано спалах вірусу Ніпах, від якого не існує вакцин чи ліків. Через високу смертність низка країн Азії вже запровадила жорсткий медичний контроль для прибулих з Індії.

Про це повідомляє «BBC News русская служба».

Таїланд запровадив посилений контроль пасажирів у трьох аеропортах, які приймають рейси із Західної Бенгалії. У Непалі перевірки проводять не лише в аеропорту Катманду, а й на сухопутних прикордонних переходах з Індією.

До аналогічних заходів вдалися й у Киргизстані, Казахстані та Узбекистані, де на кордонах посилили медичний нагляд.

На початку січня в Західній Бенгалії вірусом Ніпах інфікувалися п’ятеро медичних працівників, один із них перебуває у критичному стані. Приблизно 110 осіб, які мали контакт із хворими, були ізольовані на карантин.

Збудник може передаватися від тварин до людини. Через відсутність вакцини чи дієвого лікування рівень летальності залишається надзвичайно високим — від 40% до 75%.

Посилення контролю в Киргизстані, Узбекистані та Казахстані

Агентство 24.kg з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Киргизстану 27 січня повідомило, що в країні не виявлено жодного випадку зараження.

«Немає підстав для паніки. Система охорони здоров’я країни готова оперативно реагувати на будь-які потенційні епідеміологічні загрози», — зазначили у відомстві. Там також підтвердили, що «для запобігання можливому завезенню інфекції» на державному кордоні посилено санітарний контроль.

Про відсутність випадків захворювання поінформували й в Узбекистані, де також посилили прикордонні перевірки. Влада країни наголосила, що «ймовірність проникнення цієї хвороби до нашої країни є дуже низькою».

Раніше Міністерство охорони здоров’я Казахстану заявило про посилення санітарно-карантинного контролю на кордоні «з особливою увагою до громадян, які прибувають з Індії та інших країн Південно-Східної Азії».

Що відомо про вірус Ніпах: симптоми

Вірус Ніпах здатен передаватися людині від тварин, зокрема свиней і кажанів, а також від людини до людини через заражені харчові продукти.

Через потенційну епідемічну загрозу Всесвітня організація охорони здоров’я внесла Ніпах до переліку десяти найнебезпечніших захворювань поряд із Covid-19 і вірусом Зіка.

Інкубаційний період триває від 4 до 14 днів. Перебіг хвороби може бути різним — від безсимптомного до тяжкого.

Початкові симптоми:

підвищена температура,

головний біль,

м’язовий біль,

блювання,

біль у горлі,

у частини хворих спостерігаються сонливість, сплутаність свідомості та пневмонія.

У тяжких випадках можливий розвиток енцефаліту — небезпечного для життя запалення головного мозку.

Наразі не існує затверджених препаратів чи вакцин для лікування вірусу Ніпах.

Де раніше фіксували спалахи вірусу Ніпах?

Перший відомий спалах Ніпаху був зафіксований 1998 року на свинофермах Малайзії, після чого інфекція поширилася на Сінгапур. Свою назву вірус отримав від села, де його вперше виявили.

Тоді загинули понад 100 людей, а для стримування поширення хвороби було знищено близько мільйона свиней, що завдало значних економічних збитків аграрному сектору.

У наступні роки найбільше постраждав Бангладеш — від 2001 року там померло понад 100 осіб. В Індії спалахи фіксували в Західній Бенгалії 2001 та 2007 років. Останніми роками основним осередком вірусу став штат Керала: 2018 року було зареєстровано 19 випадків, 17 з яких завершилися летально, а 2023-го — померли двоє з шести підтверджених хворих.

Що відбувається зараз?

Станом на минулий тиждень у Західній Бенгалії підтверджено щонайменше п’ять випадків зараження, усі вони пов’язані з приватною лікарнею в місті Барасат.

Дві медсестри перебувають у реанімації, одна з них залишається у «вкрай тяжкому» стані, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на міністерство охорони здоров’я штату.

Таїланд 25 січня розширив перевірки пасажирів у трьох міжнародних аеропортах Бангкока та Пхукета, що приймають рейси із Західної Бенгалії. Пасажирів просять заповнювати анкети щодо стану здоров’я.

Крім того, Управління національних парків і охорони дикої природи Таїланду посилило контроль у популярних туристичних локаціях.

Представниця департаменту з контролю захворювань Джурай Вонгсвасді заявила, що влада «загалом упевнена» у здатності не допустити спалаху хвороби в країні.

Водночас органи охорони здоров’я Тайваню ініціювали включення вірусу Ніпах до переліку «захворювань п’ятої категорії». За чинною системою до цієї категорії належать нові або рідкісні інфекції, які становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю та потребують спеціальних заходів контролю.

