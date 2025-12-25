Суд зобов’язав матір привезти сина до бабусі на Різдво

Пенсіонери

У Індії Високий суд Бомбея зобов’язав жінку привезти свого 14-річного сина з Делі до Мумбаї, щоб він міг зустрітися зі своєю 90-річною бабусею на Різдво.

Про це пише Times of India.

Також суд встановив графік щомісячних відвідувань після того, як бабуся звернулася до суду з петицією habeas corpus (про законність утримання особи).

Син бабусі, Сангіти Садвані, помер кілька років тому, після чого стосунки між нею та матір’ю дитини зіпсувалися. У петиції зазначалося, що, попри численні прохання, бабуся була повністю позбавлена можливості бачитися або спілкуватися з онуком, що спричинило їй глибокі емоційні страждання.

Інтереси позивачки представляла юридична фірма M/s YNA Legal LLP в особі адвокатів Анві Мехти, доктора Суручі Дешпанде Юсуф та доктора Юсуфа Ікбала Юсуфа.

Під час слухання мати дитини повідомила суду, що наразі вона з сином проживає в Делі.

Колегія суддів у складі Бхараті Дангре та Шьяма Чандака постановила: «Враховуючи ці обставини, а також те, що 25 грудня є різдвяним святом, ми зобов’язуємо матір привезти неповнолітнього до Мумбаї та доставити його за місцем проживання позивачки між 11:00 та 12:00. Дитині дозволено перебувати в компанії бабусі до 17:00. Оскільки мати їде з Делі, ми також очікуємо ще одного візиту дитини до бабусі перед тим, як вони повернуться назад».

Високий суд також постановив, що дитина повинна беззаперечно відвідувати бабусю кожної другої або четвертої неділі місяця. Мати має або супроводжувати дитину, або забезпечувати її візит. Крім того, матір зобов’язали надати свою адресу в Делі та контактні дані слідчому офіцеру.

Бабуся також залучила поліцію як сторону у справі. З огляду на ці вказівки, суд закрив розгляд петиції, вважаючи, що вимоги позивачки були суттєво задоволені.

