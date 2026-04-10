ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Трамп висунув жорстку вимогу Ірану щодо Ормузької протоки: "Це не та угода"

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у перешкоджанні проходженню танкерів через Ормузьку протоку та зажадав негайно припинити стягнення плати.

Автор публікації
Олена Кузьмич
© Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно припинити стягувати плату з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє CNN.

За словами Трампа, з’явилися повідомлення про те, що Іран бере плату з суден, які проходять через протоку.

«Їм краще цього не робити, а якщо роблять — то негайно припинити», — наголосив він.

Водночас президент США розкритикував Тегеран за невиконання домовленостей щодо вільного судноплавства.

«Іран дуже погано, а хтось би сказав — ганебно виконує свої зобов’язання щодо пропуску нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали», — заявив Трамп.

Як зазначає CNN, попри оголошене раніше припинення вогню, яке, за словами американського лідера, передбачало «повне і негайне» відкриття протоки, рух нафтових танкерів через цей стратегічний маршрут залишається фактично заблокованим.

Причиною цього називають відсутність чітких сигналів і рішень з боку Ірану щодо відновлення нормального судноплавства.

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних коридорів світу, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти, тому будь-які обмеження руху можуть вплинути на світові ринки.

Нагадаємо, Трамп вимагає від союзників конкретних рішень щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Він поскаржися, що НАТО не підтримав США у потрібний момент і може не зробити цього в майбутньому.

Раніше Іран заявив про можливість припинення військових дій та гарантування безпечного судноплавства через Ормузьку протоку за умови зупинки атак на країну.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie