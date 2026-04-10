Трамп висунув жорстку вимогу Ірану щодо Ормузької протоки: "Це не та угода"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно припинити стягувати плату з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє CNN.

За словами Трампа, з’явилися повідомлення про те, що Іран бере плату з суден, які проходять через протоку.

«Їм краще цього не робити, а якщо роблять — то негайно припинити», — наголосив він.

Водночас президент США розкритикував Тегеран за невиконання домовленостей щодо вільного судноплавства.

«Іран дуже погано, а хтось би сказав — ганебно виконує свої зобов’язання щодо пропуску нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали», — заявив Трамп.

Як зазначає CNN, попри оголошене раніше припинення вогню, яке, за словами американського лідера, передбачало «повне і негайне» відкриття протоки, рух нафтових танкерів через цей стратегічний маршрут залишається фактично заблокованим.

Причиною цього називають відсутність чітких сигналів і рішень з боку Ірану щодо відновлення нормального судноплавства.

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних коридорів світу, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти, тому будь-які обмеження руху можуть вплинути на світові ринки.

Раніше Іран заявив про можливість припинення військових дій та гарантування безпечного судноплавства через Ормузьку протоку за умови зупинки атак на країну.