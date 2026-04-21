ТСН у соціальних мережах

«Це не лише про Путіна»: в Сенаті США занепокоєні через небезпеку від олігархів

Сенатор Сандерс заявив, що США перетворилися на олігархію і розповів, як мільярдери підривають демократію.

Дмитро Гулійчук
США під владою мільярдерів: Сандерс розкрив масштаби глобальної олігархії

США під владою мільярдерів: Сандерс розкрив масштаби глобальної олігархії / © фото з соцмереж

Олігархи є не лише в Росії, чи Україні, а й навіть у Сполучених Штатах. І загалом мільярдери отримали забагато влади у світі.

Про це заявив американський сенатор, 84-річний Берні Сандерс в інтерв’ю EenVandaag.

За його даними, у США 1 відсоток найбагатших людей володіє більшими статками, ніж 93 відсотки населення разом узятих.

«Візьмемо, наприклад, Ілона Маска, людину, яка володіє більшим багатством, ніж 53 відсотки всіх американців», — каже сенатор.

За 40 років своєї політики Сандерс бачив, як багаті лише багатшають. За його словами, Сполучені Штати перетворилися на олігархію: країну, де невелика група надбагатих тримає кермо влади.

«І це відбувається також в Європі. Це велика небезпека всюди у світі. Ніколи раніше в історії так мало людей не володіли таким багатством, а отже, і такою владою», — вважає політик.

За словами Сандерса, американські олігархи контролюють ЗМІ та, як наслідок, те, що бачать і читають громадяни. І дедалі можна побачити політичні наслідки цього.

«Мільярдери витрачають астрономічні суми, щоб перемогти кандидатів, яких вони не люблять, і привести до влади власних друзів. Коли люди думають про термін „олігархія“, вони часто думають про Володимира Путіна та його друзів», — каже він про російського диктатора.

«Але це може вас здивувати: у нас, у Сполучених Штатах, також є олігархи. І вони зараз підривають нашу демократію», — підсумував сенатор Сандерс.

Раніше сенатор Берні Сандерс охарактеризував заяви Трампа як «небезпечні та психічно неврівноважені».

