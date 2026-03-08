У Дубаї масово здають здорових домашніх тварин на евтаназію: в чому причина

Домашні тварини / © Unsplash

Реклама

Ескалація бойових дій на Близькому Сході спровокували кризу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Рятуючись від загрози великої війни, багато іноземців та місцевих жителів терміново залишають Дубай, проте їхні домашні улюбленці стають жертвами цієї паніки.

Про це пише Metro.

Ветеринарні клініки Дубая повідомляють про різкий стрибок звернень щодо евтаназії домашніх улюбленців. Представники місцевої служби перетримки тварин «The Barking Lot» зазначають, що власники вдаються до таких радикальних кроків виключно з міркувань власної зручності.

Реклама

«Деякі ветеринари підтвердили, що власники приходять присипляти абсолютно здорових вихованців, оскільки просто не хочуть брати на себе фінансові витрати на їхній переїзд або витрачати час на оформлення відповідних документів», — наголошують волонтери.

Водночас організації, що займаються порятунком та прилаштуванням тварин, такі як «K9 Friends Dubai», переповнені.

За словами власниці притулку Адіті Гурі, центри отримали сотні повідомлень про кинутих тварин, через що опинилися на межі колапсу і фізично не в змозі забезпечити догляд усім врятованим.

Соціальні мережі ОАЕ переповнені кадрами собак, яких власники просто прив’язали до ліхтарних стовпів без їжі та води, рятуючись втечею.

Реклама

Покинутий пес / © Metro

Зафіксовані непоодинокі випадки, коли кошенят залишають у картонних коробках під воротами притулків.

В одній із таких коробок волонтери знайшли записку: «Я повертаюся до своєї країни через ситуацію, що тут склалася. Я намагався зателефонувати, але ніхто не відповідав, тому мені довелося приїхати до вас. Перепрошую за те, що залишив їх перед вашими воротами».

Покинуте кошеня / © Metro

Трагічна ситуація склалася і на сухопутних кордонах. Деяким жителям ОАЕ, які намагалися евакуюватися автомобілями через Оман, прикордонники заборонили провозити тварин. У результаті десятки котів та собак були просто викинуті їхніми господарями у пустелі.

Благодійна організація «War Paws», яка спеціалізується на підтримці тварин у зонах збройних конфліктів, констатує, що така поведінка людей не є чимось новим для регіонів, охоплених війною.

Реклама

Генеральна директорка організації Луїза Хасті провела чіткі паралелі з іншими конфліктами: «Те саме відбувалося в Іраку та відбувається в Україні. Деякі люди просто не сприймають життя домашніх тварин як цінність. Однак кидати домашніх тварин на кордоні або на вулиці, навіть не довіривши їх ветеринару, — цьому немає жодного виправдання. Дубай — дуже багата країна».

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, 6 березня, евакуаційний рейс Air France, організований французьким урядом для повернення своїх громадян з Об’єднаних Арабських Еміратів, змушений був розвернутися під час польоту через ракетну загрозу в регіоні.

До слова, через фактичну зупинку роботи ключових портів та аеропортів Дубай опинився на межі продовольчого колапсу. За даними генерального директора міжнародної логістичної компанії Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасів свіжих продуктів у місті залишилося лише на 10 днів. Оскільки ОАЕ критично залежать від імпорту, жорсткий дефіцит харчів може настати дуже швидко.