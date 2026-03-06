У Дубая продуктів залишилось на лічені дні: наслідки загострення на Близькому Сході

Дубай / © Associated Press

Реклама

Через бойові дії на Близькому Сході Дубай опинився на межі продовольчої кризи — запасів свіжих продуктів залишилося лише на 10 днів. Зупинка портів та аеропортів паралізує постачання.

Про це розповів генеральний директор логістичної компанії Kühne+Nagel Штефан Пауль, повідомляє SRF.

Як війна в Ірані впливає на логістику?

Війна в Ірані позначається і на світових логістичних ланцюгах. Регіон Перської затоки відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, тому будь-які перебої там одразу відчуваються у глобальних постачаннях. Пауль розповів про нестачу літаків, можливі альтернативні маршрути та ризик дефіциту постачань до Дубаю.

Реклама

За словами директора Kühne+Nagel, приблизно 18% глобальних потужностей авіавантажних перевезень наразі вибули з роботи, що може призводити до перевантаження логістичних ланцюгів.

«Товари накопичуються у місцях виробництва в Азії — наприклад, високотехнологічна продукція з В’єтнаму або споживчі товари з Китаю. Але якщо клієнти хочуть їх продавати, попит на додаткові транспортні потужності різко зростає. Наше завдання — спрямувати літаки туди, де є попит», — розповів Пауль.

У Дубаї продуктів залишилось на 10 днів

Він також описав ситуацію з постачанням безпосередньо в країнах Перської затоки в умовах, коли порти й аеропорти майже не функціонують.

«У Дубаї запасів свіжих продуктів залишилося приблизно на десять днів. Оскільки значна частина товарів імпортується, у сегменті свіжих продуктів дефіцит може виникнути дуже швидко«, — повідомив директор логістичної компанії.

Реклама

Серед можливих альтернатив для забезпечення Дубая товарами він назвав доставку вантажів літаками до Саудівської Аравії з подальшим транспортуванням вантажівками, адже кордони залишаються відкритими.

«Але потрібно розуміти масштаби: одне контейнерне судно перевозить близько 20 000 контейнерів. Таку кількість напівпричепів просто неможливо швидко знайти. Якщо ситуація затягнеться, виникнуть перебої з постачанням«, — зауважив Пауль.

Також він відповів на запитання, чи отримують великі логістичні компанії вигоду від подібної кризи.

«Звучить цинічно, адже багато людей страждають від нинішньої ситуації. Але загалом це правда: що складніша ситуація, то більший попит на наші послуги», — сказав директор Kühne+Nagel.

Реклама

Зазначимо, що Kühne+Nagel має представництво у понад 100 країнах світу та займається морськими, наземними, авіаперевезеннями.

Удари по ОАЕ — останні новини

До слова, 5 березня в Абу-Дабі (ОАЕ) через падіння уламків перехопленого протиповітряною обороною іранського дрона постраждали шестеро громадян Пакистану та Непалу. Інцидент стався в районі ICAD 2, потерпілі отримали травми легкої та середньої тяжкості.

Евакуаційний рейс Air France, що прямував до ОАЕ за французькими громадянами, розвернувся під час польоту через ракетну загрозу на Близькому Сході. Міністр транспорту Франції Філіп Таборо зазначив, що через ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном польоти стали небезпечними. Попри складність ситуації, Париж планує продовжувати евакуацію своїх громадян за умови гарантування безпеки.

Зауважимо, що Польща також розпочала евакуацію своїх громадян із Близького Сходу. Для цього залучили літаки Повітряних сил.