У Конгресі США закликали розслідувати причетність Росії до злочинів Епштейна

Джеффрі Епштейн / © Мін'юст США

Демократичні конгресмени США вимагають повного оприлюднення файлів засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна та проведення розслідування щодо міжнародного впливового угруповання, зокрема з можливими зв’язками з Росією.

Про це Суспільному повідомили конгресвумен від Демократичної партії Мелані Стенсбері та Жасмін Крокетт.

Мелані Стенсбері наголосила, що справа Джеффрі Епштейна виходить далеко за межі відповідальності окремих осіб і стосується масштабної мережі торгівлі людьми, відмивання коштів і політичного впливу.

«Ми знаємо, що 9–10 інших країн у світі відкривали розслідування або підштовхували своїх лідерів до відставки через їхню афіліацію з Джеффрі Епштейном», — заявила конгресвумен.

Вона також зробила гучну заяву щодо ролі американської влади та президента США.

«Уряд США причетний до маскування найбільшого скандалу сексуальної торгівлі людьми в історії США, і Дональд Трамп перебуває в самому епіцентрі цього», — сказала Стенсбері.

За її словами, у матеріалах справи фігурують десятки осіб з оточення та родини Дональда Трампа, тоді як держава, як вона стверджує, роками сприяла приховуванню одного з найбільших секс-скандалів в історії країни.

Стенсбері також зазначила, що зв’язки Епштейна з Росією залишаються не до кінця зрозумілими, однак є достатні підстави для окремого розслідування.

«Ми не до кінця розуміємо, для кого саме він працював — чи це були домовленості з бізнесом, чи з урядом. Це питання має визначну важливість для будь-якого кримінального розслідування», — наголосила вона.

Своєю чергою конгресвумен Жасмін Крокетт заявила, що домагається втрати посад тими учасниками злочинів Джеффрі Епштейна, які представляють уряди інших держав.

«Ми прослідкуємо за всіма доказами. Ми бачили, що уряди деяких країн брали участь у цьому злочинному угрупованні», — зазначила Крокетт.

Вона підкреслила, що незалежно від посад і статусу причетних, відповідальність має бути неминучою.

«Хто б це не був, ми хочемо, щоб учасники цієї схеми втратили свої посади. Йдеться про те, щоб маленькі дівчата та жінки у світі не ставали жертвами під тиском найвпливовіших урядів», — заявила конгресвумен.

Крім того, Жасмін Крокетт звинуватила керівництво Палати представників США у свідомому блокуванні повноцінного розслідування справи.

Раніше повідомлялося, що жертви Епштейна вимагають від британського короля Чарльза публічних вибачень.

Ми раніше інформували, що американський мультимільярдер Ілон Маск оголосив, що готовий фінансувати адвокатів для кожного, хто надасть правдиві свідчення у справі померлого фінансиста Джеффрі Епштейна.