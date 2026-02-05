Скандальні файли Епштейна можуть "потопити" світового лідера - CNN

Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер ніколи не був пов’язаний з покійним фінансистом, засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, але через нього Стармер ризикує втратити свою посаду.

Про це пише CNN.

«Не тільки Стармер відчуває тиск. Громадське обурення зв’язками з Епштейном настільки гостре у Великій Британії, що король Чарльз III позбавив власного брата і друга Епштейна, колишнього принца Ендрю, титулів», — зазначають журналісти.

Реклама

Прем’єрство Стармера опинилося під питанням після бунту законодавців його Лейбористської партії. Прем’єр-міністр був змушений визнати під час бурхливої сесії запитань і відповідей у парламенті в середу, 4 лютого, що він знав про дружбу між колишнім законодавцем партії Пітером Мандельсоном та Епштейном, але все одно призначив Мандельсона послом у Вашингтоні.

Стармер звільнив Мандельсона минулого року після оприлюднення файлів Епштейна, які показали, що Мандельсон продовжував підтримувати свого друга навіть після того, як фінансист був засуджений за сексуальні злочини.

Кір Стармер / © Associated Press

Але скандал відновився цього тижня після того, як нещодавно оприлюднені файли вказали на те, що Мандельсон міг передавати Епштейну секретну інформацію, яка впливала на ринок, у розпал фінансової кризи 2008 року. Це були б безцінні дані для Епштейна та його друзів з Волл-стріт. Мандельсон зараз перебуває під кримінальним розслідуванням.

«Мандельсон зрадив нашу країну, наш парламент і мою партію», — заявив Стармер у парламенті.

Реклама

Колишній посол у Вашингтоні вибачився за свої зв’язки з Епштейном у заяві, надісланій BBC минулого місяця.

Цього тижня він заявив, що покинув лави Лейбористської партії, щоб позбавити її «подальшого сорому».

Зі свого боку Даунінг-стріт заявила, що сподівається, що документи доведуть, що Мандельсон збрехав про глибину своїх стосунків із фінансистом.

Лондонська поліція поки що заблокувала публікацію деяких документів, оскільки вони можуть вплинути на кримінальне розслідування у справі про ймовірне передавання Мандельсоном конфіденційних урядових документів Епштейну.

Реклама

Справа Епштейна

Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника й організатора світських вечірок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали 2005 року: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їхньою дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.

Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період від 2002 до 2005 роки.

2010 року він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини, «третього рівня» — тобто з високим ризиком рецидиву.

2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. Епштейн покінчив життя самогубством у тюремній камері.

Реклама

У 66-річного фінансиста було багато відомих друзів та знайомих. Серед них — президент США Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон та британський принц Ендрю. Деякі з його відомих знайомих були втягнуті у висунення звинувачень проти фінансиста, що лише підживлювало теорії змови та дезінформації.

Напередодні розсекречено нові файли — там вказується, що мільярдер Білл Гейтс підхопив венеричне захворювання, перебуваючи у контакті з російськими дівчатами. Також у файлах понад 1000 разів згадується прізвище Путіна.

Також стало відомо, що листування з архіву Джеффрі Епштейна відкрило деталі про те, як фінансист організував для колишнього принца Ендрю знайомство з дівчиною у Лондоні. Зокрема, у документах йдеться про підготовку особистої вечері та передавання контактів для прямого спілкування.