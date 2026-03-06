Війна на Близькому Сході: в Азербайджані оголошено мобілізацію №1

Військові в Азербайджані / © Associated Press

В Азербайджані оголошено мобілізацію №1, у межах якої збройні сили країни приведено у повну бойову готовність. Це сталося після того, як під час військової операції США та Ізраїлю Іран атакував безпілотниками територію Азербайджану.

Про вжиті заходи повідомило Міністерство оборони Азербайджану з посиланням на відповідне розпорядження президента Ільхама Алієва, який є головнокомандувачем збройних сил.

У країні, яка безпосередньо межує з Іраном, розпочався призов резервістів, а військові частини розгортаються на бойові позиції або у заздалегідь визначені райони.

В Ірані проживає велика кількість азербайджанців, які є найбільшою етнічною меншиною країни — від 15 до 20 мільйонів осіб (приблизно 16-25% населення Ірану). Це в півтора-два рази більше, ніж населення Азербайджану (близько 10 мільйонів).

Більшість азербайджанського населення проживає на північному заході Ірану, в регіоні, історично відомому як Південний Азербайджан. Він межує з Азербайджанською Республікою.

Як повідомлялося раніше, 5 березня два дрони, запущені з території Ірану, атакували азербайджанське місто Нахічевань. Один ударив по будівлі терміналу міжнародного аеропорту, розташованого приблизно за 10 км від кордону, другий — упав поряд зі школою в селі Шакарабад.

У результаті цієї атаки постраждали двоє людей, будинок аеропорту отримав пошкодження.

МЗС Азербайджану назвало атаку грубим порушенням міжнародного права. Посол Ірану був викликаний для вручення ноти протесту, Баку також зажадав від Тегерана провести розслідування та надати гарантії, що подібні інциденти більше не повторяться.

У Міноборони Азербайджану заявили, що напади на цивільну інфраструктуру «не залишаться без відповіді», і пообіцяли вжити заходів для захисту суверенітету, населення та критично важливих об’єктів.

Нагадаємо, раніше Іран запустив балістичну ракету в напрямку Туреччини, яка рухалася через повітряний простір Іраку та Сирії.