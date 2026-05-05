Документ зі смітника підтвердив існування легендарного короля Нубії

Знахідка в Судані / © Unsplash

Документ, знайдений на смітнику, довів існування легендарного короля Нубії. Така ситуація трапилася у Старій Донголі в Судані. Там знайшли арабський документ із наказом короля Кашкаша. Раніше вважалося, що ця постать напівреальна, радше — міфічна. Однак знахідка дозволила переконатися, що правитель був реальним.

Дослідники документа зі Старої Донголи показали, як короткий адміністративний текст може відкрити цілу епоху, про яку було відомо вкрай мало.

Документ зі смітника підтвердив існування короля Нубії

Команда Польського центру середземноморської археології Варшавського університету дослідила документ XVI–XVII століття, який знайшли на смітнику у Старій Донголі.

Король Кашкаш, якого вважали радше міфічним, виявився реальною людиною, яка правила у Середньовіччі. Його ім’я збереглося у місцевих традиціях, однак прямих підтверджень його існування не знаходили раніше.

Історики давно знайомі з такою проблемою, і на сьогодні сотні давніх правителів, які були згадані в легендах, переказах чи інших документах, зависли між двома світами: реальним і вигаданим. Король Кашкаш був саме таким персонажем, адже не було фактів, які б вказували на його реальність.

Арабський наказ зі Старої Донголи довів, що він жив насправді і був правителем Нубії. Історія Нубії також маловідома для багатьох людей. Це регіон з долини Нілу, який століттями був політичним та культурним центром.

Фото: Barański et al

Стара Донгола — це руїни стародавнього міста середньовічної Нубії в сучасному Судані. Місто було розташоване на східному березі Нілу. Саме там знайшли розгадку багатовікової таємниці.

З 4 по 14 століття Донгола була столицею держави Мукурра. Цей регіон не був периферійним. Мукурра існувала між Єгиптом і внутрішніми регіонами Африки. Вона мала своїх політиків, міста, закони, церкву, еліту.

Пізній період історії Донголи — погано задокументований. Тому знахідку на смітнику з указом Кашкаша вважають вкрай ціннісною. Адміністративний повсякденний документ показує, як у середньовічній державі віддавали накази та ухвалювали закони.

У знайденому документі йшлося про передачу дарів — тканин, худоби та, найімовірніше, елітних подарунків.

«Хоча зміст листа відносно простий, документ дає унікальне уявлення про соціально-економічні відносини Королівства Донгола», — пояснює дослідник Томаш Бараньський.

Документ зі Старої Донголи важливий, адже був знайдений під час розкопок. Ще одне цікаве відкриття — це мова документа. Він написаний арабською, однак не класичною літературною. Тоді у Донголі арабська ще не була рідною, тож королівський наказ, написаний невпевнено та з помилками, демонструє, як арабська проникала в адміністрацію та царське оточення.

Тому указ Кашкаша ще й важливий у контексті ісламізації Судану. Документ Кашкаша зберігся набагато краще, ніж інші рукописи Старої Донголи.

