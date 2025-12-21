Яскраве, мерехтливе світло гірлянд може бути шкідливим: як зробити Різдво комфортним

Новорічная ялинка / © iStock

Яскраві гірлянди та мерехтливі святкові лампочки можуть створювати не лише святковий настрій, а й дискомфорт для зору та нервової системи. Психологи розповіли, як зробити Різдво візуально комфортним для всіх членів родини.

Про це повідомляють професор психології Арнольд Дж. Вілкінс з університету Ессекса та асоційована професорка Кетрін Меннінг з університету Бірмінгема, пише yahoo.

«Ми вже давно знаємо, що швидко миготливе світло може провокувати епілептичні напади у людей із підвищеною чутливістю мозку, а для людей з аутизмом та мігренню такі мерехтіння часто стають джерелом дискомфорту та головного болю», — зазначають експерти.

Швидке миготіння лампочок привертає увагу, проте надмірна стимуляція зорової кори може викликати втому, головний біль та подразнення очей. Особливо це стосується людей із сенсорними порушеннями та тих, хто страждає на мігрень або епілепсію.

Фахівці радять зменшувати частоту миготіння лампочок, використовувати статичне світло замість швидких спалахів, перевіряти лампи на невидиме мерехтіння за допомогою відеозапису у режимі «slow motion».

Невидимий для ока мерехт також може знижувати здатність концентруватися, підвищувати втому очей та викликати головний біль.

Колір та температура світла

При виборі білого освітлення на Різдво існують два основні варіанти:

холодний білий — імітує денне світло, стимулює увагу та концентрацію;

теплий білий — нагадує ранкове або вечірнє сонце, заспокоює та створює відчуття затишку.

Теплий білий колір особливо комфортний у холодну пору року, він психологічно сприймається як «тепліший» для очей і тіла. Холодне світло може дратувати людей із підвищеною сенсорною чутливістю.

Вплив кольорів

Традиційні різдвяні кольори, червоний і зелений, також можуть створювати дискомфорт. Червоний стимулює активність мозку в гамма-діапазоні, що швидко втомлює зорову систему. Дискомфорт посилюється, якщо червоний чергується з яскраво-зеленим або синім. У цьому випадку оптимальний варіант — обирати відтінки близьких тонів та уникати різких контрастів.

Яскравість лампочок також впливає на сприйняття: більш інтенсивне світло швидше викликає втому та дискомфорт.

Експерти радять зменшувати частоту миготіння або відключати спалахи, використовувати теплі відтінки лампочок у приміщенні, обирати менш контрастні кольори та уникати різких червоно-зелених комбінацій, враховувати сенсорні особливості гостей, вимикаючи певні прикраси за потреби.

Навіть невеликі зміни допомагають знизити навантаження на очі і дозволяють зберегти святковий настрій для всіх членів родини.

Різдвяні прикраси приносять радість та створюють атмосферу свята. Зрозумівши, як колір, яскравість і частота миготіння впливають на людей, можна зробити святкування більш комфортним та безпечним, не втрачаючи святкової атмосфери.

Нагадаємо, раніше ми писали про загальні тенденції та основні принципи декорування новорічної ялинки у 2025 році.