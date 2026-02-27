Найстаріша кобила у світі: скільки років тварині та її фото

Реклама

Кобила з Алді, штат Вірджинія, США, стала найстарішим живим конем у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Народжена 1 квітня 1988 року, Фенсі прожила з Пейдж Сігмон Блумер майже все життя дівчини — від восьми років до сьогодні. Вони навіть мають однаковий день народження. Саме ця тривала дружба допомогла їй встановити рекорд Гіннеса, відзначений у рік Коня за китайським календарем.

Реклама

Фенсі, представниця породи американських квартерхорсів, зазвичай живе 25–35 років, але завдяки увазі та піклуванню Пейдж вона перевищила цей показник. Кобила отримує спеціально збалансоване харчування, медичний нагляд і щоденну активність на фермі, а також любов своєї власниці. Вік не заважає Фенсі гуляти з дочкою Пейдж або проводити час зі своїм другом — маленьким осликом Розі, який допомагає їй орієнтуватися, адже зір Фенсі поступово слабшає.

Пейдж і Фенсі в молодості / © Guinness World Records

Фенсі, раніше відома як Джозі Вельс, врятувала життя тренеру та його дружині під час бурі, після чого була придбана родиною Пейдж. Дівчина швидко перейменувала кобилу на Фенсі, і відтоді вони стали нерозлучними. Відданість і терпіння Фенсі допомагали Пейдж долати життєві випробування, а сама кобила навчила її та доньку власниці співчуттю, терпінню та любові до тварин.

«Вона навчила мене багатьох життєвих уроків про те, що є важливим у житті — збалансоване харчування, хороші друзі та хороша родина», — сказала Пейдж.

Пейдж і Фенсі зараз / © Guinness World Records

Навіть у поважному віці Фенсі отримує спеціальні замочені гранули, кокосовий порошок і ласощі Horse Nibbles, а також регулярні «спа» з купанням у піні та прогулянки на сонці. Пейдж зазначає, що секрет довголіття коня — не магія, а стабільний догляд, талановиті ветеринари, хороший коваль, збалансоване харчування і турбота.

Реклама

Найстаріший кінь світу / © Guinness World Records

37-річна Фенсі встановила рекорд Гіннеса як найстаріша жива кобила у світі, і цього року святкування буде особливим: святковий кошик ласощів для Фенсі, шампанське для Пейдж та ще більше часу на природі для всієї родини та улюбленців.

Пейдж і Фенсі / © Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно було знайдено найдовшу дику змію у світі.