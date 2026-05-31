Проточна вода не змиє пестициди: як правильно мити полуницю

Як безпечно мити полуницю від ґрунтових бактерій / © Associated Press

Більшість із нас робить одне і те ж після повернення додому: кидає фрукти в миску, виливає їх у друшляк і пропускає через них сильний струмінь холодної води з-під крана. На жаль, виявляється, що полуниця, оброблена таким чином, не тільки втрачає свій унікальний смак, але й, що найважливіше, все ще може бути повна невидимих ​​хімічних речовин і шкідливих речовин.

Як мити полуницю правильно, щоб вона зберегла свій природний цукровий смак, пише Pyszności.

Сезон полуниці потроху розпочинається, але ці червоні ягоди вже ваблять на ринках і в магазинах своїм насиченим ароматом і солодким смаком. Проте багато людей роблять фундаментальну помилку під час їх приготування — обмежуються лише швидким промиванням у друшляку.

Як виявилося, миття полуниці таким способом не видаляє всіх забруднень, і весняні ягоди можуть приховувати більше, ніж здається на перший погляд.

Миття полуниці — чому промивання полуниці в друшляку недостатньо

Багато людей ставляться до полуниці як до одного з «найчистіших» продуктів з городу. Його просто промивають під проточною водою. На жаль, це хибне відчуття безпеки. Вода видаляє лише частину бруду — переважно пісок і пил — але не видаляє складніші залишки, такі як залишки пестицидів або мікроорганізми.

Шкірка полуниці ніжна та пориста, легко затримує дрібні частинки бруду. Крім того, швидке промивання в друшляку призводить до нерівномірного очищення плодів — деякі з них навіть не контактують з водою достатньо довго. На практиці це означає, що навіть після «миття» ми все ще можемо споживати небажані речовини.

Також варто пам’ятати, що полуниця часто дозріває низько біля землі, що ще більше збільшує ризик контакту з ґрунтовими бактеріями. Тому одного лише промивання точно недостатньо.

Як безпечно мити полуницю — домашній засіб для очищення полуниці

Якщо ми дійсно хочемо піклуватися про свою полуницю, варто змінити свої звички та використовувати простий домашній двоетапний метод очищення. Він не вимагає жодних спеціальних засобів і значно підвищує безпеку споживання фруктів.

Перший крок — це водяна баня з оцтом. Налийте воду та оцет у співвідношенні 3:1 у миску, а потім замочіть полуницю приблизно на 5 хвилин. Оцет допомагає зменшити присутність бактерій та деяких мікроорганізмів, що знаходяться на поверхні фруктів.

Далі приготуйте другий розчин: воду з додаванням харчової соди (приблизно 1 чайна ложка харчової соди на 1 літр води). Замочіть полуницю в цій суміші ще на кілька хвилин. Харчова сода допомагає нейтралізувати деякі хімічні забруднювачі, які можуть залишатися на шкірці фруктів.

Після завершення обох ванн полуницю слід ретельно промити чистою водою, щоб видалити залишки розчинів, а потім обережно висушити паперовим рушником.

Миття полуниці та суниці — правила, які варто пам’ятати

Окрім самого процесу очищення, значну роль у якості ягід відіграють і невеликі звички. Найкраще мити полуницю безпосередньо перед вживанням. Це запобігає втраті її твердості та допомагає довше залишатися свіжою.

Також гарною ідеєю не видаляти плодоніжки перед миттям — вони діють як природний бар’єр, що обмежує проникнення води всередину плодів. Після миття полуницю слід зберігати в холодильнику та з’їсти протягом 2–3 днів.

Гарним показником якості миття є зовнішній вигляд води після содової ванни — якщо вона стає каламутною, це може свідчити про те, що фрукти контактували з більшою кількістю забруднюючих речовин, ніж очікувалося.

