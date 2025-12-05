Що дарували на Новий рік в Радянському Союзі (фото)

Що дарували дорослим та дітям в СРСР

Реклама

Новорічні свята в Радянському Союзі завжди супроводжувалися особливою атмосферою, де радість очікування поєднувалася зі складнощами, породженими тотальним дефіцитом. Отримати якісний подарунок або накрити повноцінний святковий стіл було справжнім викликом.

Передноворічний період у країні позначався так званими «викидами товарів», коли на прилавки ненадовго надходили дефіцитні продукти, за якими миттєво шикувалися довжелезні черги. Люди намагалися придбати зелений горошок, майонез, радянське шампанське та кондитерські вироби.

Типовий новорічний стіл в СРСР був стандартизованим, але щедрим. Обов’язково готували салат олів’є, оселедець під шубою, смажену курку, пельмені, холодець або заливне. Також подавали всілякі ковбасні нарізки, домашні соління та бутерброди зі шпротами. На солодке чекали торти, солодкі пироги та обов’язковий самовар. Запах мандаринів нерозривно асоціювався із тридцять першим грудня, оскільки Абхазія постачала цими фруктами весь союз. Окремою удачею вважалося дістати торти, набори цукерок «пташине молоко», що часто було можливим лише завдяки знайомствам.

Реклама

Які подрануки дарували на Новий рік в СРСР дорослим

В умовах дефіциту вибір подарунків був обмеженим. Багато, напевно п

Серед варіантів для дорослих була вітчизняна парфумерія, бритви, книги, статуетки, шахи, нарди, а також предмети розкоші: вироби з кришталю — вази, салатниці, склянки, фужери та келихи. Ось, приклади подарунків з фото, які в Радянському Союзі часто клали під ялинку.

Бритва з плаваючими ножами

Це був зразок продуманого та практичного подарунка, який відносився до класу «не аби що». Бритву з плаваючими ножами випускав харківський завод електроапаратури. Якщо ця модель здалася вам знайомою, ви не помилилися: саме бритву «Харків-5м» героїня фільму «Іронія долі» планувала подарувати своєму нареченому Іполиту на новий рік.

Також у рядах практичних і необхідних подарунків, особливо у вісімдесятих роках, високо цінувалися імпортні леза schick, які з’явилися в срср. Німецький продукт мав значну перевагу на тлі неякісної радянської бритви «нева».

Реклама

Харьківська бритва

Порцелянові сервізи та фігурки від гжелі

Пристрасть до виробів народного промислу, особливо до порцеляни, була характерною рисою радянського побуту. Порцелянові сервізи та фірмові фігурки від гжелі мали шалений попит і були бажаним подарунком аж до двохтисячних років.

Напередодні новорічних свят заводи налагоджували випуск статуеток, що зображували символ року — це були дракони, кролики, мавпи та інші тварини східного календаря. Ці фігурки активно дарували та передаровували знайомим. Вони часто стояли на полицях десятиліттями, оскільки викинути подарунок, який був здобутий з таким зусиллям, вважалося вкрай незручним і неприйнятним.

Порцелянові фігурки

Духи «Червона Москва»

Аромат духів «Червона Москва» був справжньою парфумерною легендою радянського часу. У більшості сімей ці духи асоціювалися з урочистими подіями, великими святами та щасливими моментами, що робило їх особливо бажаним новорічним подарунком. Дарувати «червону москву» вважалося престижним. Сама упаковка, оформлена червоними та золотими орнаментами, виглядала розкішно і презентабельно.

Ці парфуми могли виступати як універсальний подарунок для колеги по роботі, так і служити особистим, вишуканим знаком уваги та любові для дружини чи близької подруги.

Реклама

Духи «Червона Москва»

Годинник — символ статусу та поваги

За часів Радянського Союзу наручний годинник був набагато більшим, ніж просто засіб для вимірювання часу, він вважався символом статусу та добробуту. Такі моделі, як "Політ», «Чайка» або «Ракета» були предметом особливої гордості. Дарування годинника на новий рік було знаком особливої поваги, оскільки його вибирали з великою увагою до деталей та якості.

Існувала чітка відмінність у стилях: чоловіки віддавали перевагу моделям з великим циферблатом, тоді як жінки надавали перевагу мініатюрним та витонченим варіантам.

Годинники

Ліцензійні платівки

У сфері музики великою цінністю були ліцензійні вінілові платівки, які було неможливо придбати без черги у звичайному магазині. У той час в країні існувала лише одна фірма-виробник — «Мелодія». Тиражі, які вона випускала, були недостатньо великими, тому якісних музичних записів постійно не вистачало. Дарування такої платівки, особливо ліцензійної, вважалося значним і бажаним подарунком для меломанів.



Платівки

Світильники та люстри

Світильники часто ставали бажаним подарунком, особливо для новоселів. Одним із найбільш модних та незвичайних предметів, що асоціюються з пізнім СРСР, була так звана «лавова лампа» (якщо згадати конкретну модель, це була «Райдуга»). Ця лампа мала колбу з плаваючим воском усередині, який створював гіпнотичні, мінливі візерунки при нагріванні. Такі лампи були на піку популярності у вісімдесятих роках, а їхній незвичайний, «західний» вигляд робив їх дуже цінним і стильним подарунком.

Реклама

Великим дефіцитом і шикарним подарунком вважалися чеські кришталеві люстри (виробництва, наприклад, «Богемія»), які були символом достатку і якості, що підтверджувало високий статус того, хто дарував та отримував подарунок.

Лавова лампа

Що дарували на Новий рік в СРСР дітям

Дітей балували дефіцитними фломастерами, залізницями, наборами «зроби сам», новими ковзанами чи санками, приладами для випалювання по дереву, а також конструкторами вітчизняного виробництва. Дівчатка традиційно отримували в подарунок ляльок та м’які іграшки.

Ляльки незмінно залишалися найбажанішим подарунком для всіх дівчаток. У Радянському Союзі випускалися як простіші моделі з целулоїду, так і складніші, які мали пластмасові голівки та м’які тканинні тіла. Деякі з них мали механізми, що дозволяли заплющувати очі в горизонтальному положенні або вимовляти короткі фрази. Особливою популярністю користувалися моделі з довгим волоссям, яке можна було розчісувати, заплітати в коси та укладати. Дівчатка годинами грали з такими ляльками, самостійно шили для них одяг зі старих клаптиків і влаштовували різноманітні «домашні вистави». Нерідко ляльки продавалися у святковому вбранні, що робило їх ще більш особливими для новорічного вручення.

Лялька

Хлопчики по всій країні з великим нетерпінням очікували, щоб знайти під новорічною ялинкою заповітний набір солдатиків, які часто ставали головними персонажами їхніх ігор на кілька років. Радянські набори охоплювали не лише зображення сучасної армії, але й фігурки, присвячені історичним епохам: це були лицарі, пірати, індіанці та ковбої. Особливою якістю та яскравим розфарбуванням відрізнялися деталізовані моделі, що імпортувалися, наприклад, із НДР. Хлопчаки із захватом влаштовували цілі битви, будували фортеці з підручних матеріалів та вигадували захоплюючі історії.

набори солдатиків — стратегічні ігри для хлопчаків

На підприємствах батькам традиційно видавали паперові пакети з набором фруктів та солодощів для дітей. До їхнього складу входили цукерки, печиво, а також доступні фрукти, як-от апельсини, мандарини та яблука.

Через брак коштів на велику кількість подарунків, великою популярністю користувалися новорічні листівки. Їх потрібно було відправляти поштою задовго до свята, оскільки пошта не справлялася з величезним напливом листів у передноворічній метушні.