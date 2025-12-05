Вино для глінтвейну: яке найкраще пасуватиме для ароматного зимового напою

Глінтвейн.

Глінтвейн - пряний напій, який дуже популярний взимку. Для його приготування найкраще підходить сухе чи напівсухе червоне або ж біле вино.

Яке вино обрати для приготування глінтвейн, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Червоне вино

Сухе або напівсухе червоне вино має достатню кислотність і насичений смак, який добре поєднується зі спеціями та цитрусовими. Завдяки цьому утворюється насичений і приємний смак. Надто солодкі вина можуть перебивати аромат прянощів.

Важливо обирати якісне столове вино середньої цінової категорії. Дешеві варіанти можуть надати напою неприємну кислотність. Тоді як дорогі вина краще залишити для дегустації в чистому вигляді.

Оптимальні сорти винограду, з якого виготовлено вино, - Мерло, Каберне Совіньйон, Піно Нуар, Темпранільйо. Вони мають м’який смак без різкої терпкості, завдяки чому глінтвейн виходить гармонійним і збалансованим.

Біле вино

Для такого глінтвейну найкраще обирати сухі або напівсухі ароматні білі вина. Вони мають свіжу кислотність і ніжний фруктовий профіль, який чудово поєднується з легкими спеціями.

Білий глінтвейн має бути легким і ароматним. Надто солодкі вина краще не використовувати, бо вони роблять глінтвейн важким і приторним, особливо в поєднанні з медом чи цукром.

Найкращі сорти винограду - Рислінг, Піно Гріджіо, Совіньйон Блан, Шардоне. Ці вина додадуть напою фруктової свіжості, легкої кислинки та трав’яних нот. І, що головне, вони легко поєднуватимуться зі спеціями.

