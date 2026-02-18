- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Атака на Запоріжжя та Миколаїв і збій в YouTube: головні новини ночі 18 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 лютого 2026 року:
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару РФ: є загибла Читати далі –>
У Миколаєві пролунали вибухи під час атаки дронів Читати далі –>
Масовий збій YouTube і супутніх сервісів: понад 320 000 користувачів не могли зайти на відеоплатформу Читати далі –>
На стику двох напрямків ЗСУ покращили позиції — військовий оглядач Читати далі –>
Швеція назвала Росію серйозною і конкретною загрозою безпеці Читати далі –>