Укрaїнa
922
1 хв

Атака на Запоріжжя та Миколаїв і збій в YouTube: головні новини ночі 18 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 лютого 2026 року:

  • У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару РФ: є загибла Читати далі –>

  • У Миколаєві пролунали вибухи під час атаки дронів Читати далі –>

  • Масовий збій YouTube і супутніх сервісів: понад 320 000 користувачів не могли зайти на відеоплатформу Читати далі –>

  • На стику двох напрямків ЗСУ покращили позиції — військовий оглядач Читати далі –>

  • Швеція назвала Росію серйозною і конкретною загрозою безпеці Читати далі –>

922
