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Білоруські війська зайшли на територію України - ЗМІ

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Білоруські війська зайшли на територію України - ЗМІ

Associated Press

Лукашенко, схоже відправив білоруських військових пропри обіцянку Зеленському.

До Чернігівської області увійшли білоруські війська.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Про вторгнення розповів представник регіонального управління сил Тероборони Північ Віталій Кирилов.

Поки інших деталей немає.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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