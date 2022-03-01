Білоруські війська зайшли на територію України - ЗМІ

Лукашенко, схоже відправив білоруських військових пропри обіцянку Зеленському.

До Чернігівської області увійшли білоруські війська.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Про вторгнення розповів представник регіонального управління сил Тероборони Північ Віталій Кирилов.

Поки інших деталей немає.