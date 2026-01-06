Будинок, авто та гроші: в ексначальника Запорізького ТЦК конфіскують майно

ВАКС постановив стягнути в дохід держави активи ексочільника Запорізького обласного ТЦК та СП / © НАЗК

Вищий антикорупційний суд постановив стягнути в дохід держави активи колишнього очільника Запорізького обласного ТЦК та СП Геннадія Яременка. Аналіз доходів родини підтвердив неможливість придбання нерухомості та авто за законні кошти.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Нацагенство з питань запобігання корупції.

Зауважимо, що в жодному з цих відомств не назвали імені ексначальник Запорізького ОТЦК, однак за даними видання «Українська правда», йдеться саме про Яременка.

ВАКС дійшов висновку, що активи на понад 3,8 млн грн, якими володів колишній керівник Запорізького обласного ТЦК разом із дружиною, не мають обґрунтованого походження.

Йдеться про:

житловий будинок і земельну ділянку загальною вартістю понад 1,8 млн грн та 253 тис. грн відповідно;

два транспортні засоби, оформлені на дружину ексчиновника;

20 тис. дол. США, набуті подружжям.

Суд ухвалив рішення конфіскувати на користь держави будинок разом із земельною ділянкою, а також стягнути грошовий еквівалент одного з автомобілів у розмірі 786 тис. грн.

Під час перевірки фінансового стану посадовця та членів його сім’ї встановлено, що наявних законних доходів було недостатньо для придбання цього майна. Крім того, з’ясувалося, що активи купувалися за готівкові кошти, тоді як підтверджені доходи родина здебільшого витрачала безготівково.

Ухвалене рішення може бути оскаржене впродовж 30 днів від моменту складання повного тексту судового документа.

До слова, 29 грудня СБУ та Нацполіція провели обшуки в керівництва та працівників Закарпатського обласного ТЦК. Слідчі дії відбулися в межах кримінального провадження за статтею про незаконне позбавлення волі громадян. Правоохоронці збирають доказову базу, а деталі розслідування та офіційні результати обшуків пообіцяли оприлюднити згодом.