Чи гріх святкувати 8 Березня: священник відповів

Квіти / © pexels.com

Реклама

Щороку на початку весни в українському суспільстві відновлюються дискусії щодо доцільності святкування 8 Березня. Окрім історичного та політичного контекстів, багатьох українців турбує питання релігійної допустимості цього дня.

Про це в Instagram розповів священник Юліан Тимчук.

Перш за все, священнослужитель закликає звернути увагу на першопричину виникнення цього дня. Історично 8 березня несло в собі правозахисну функцію.

Реклама

«Багато людей запитують мене, чи варто святкувати 8 березня. А я відповідаю. Якщо подивитися на цей день з точки зору історії, ми побачимо, що жінки захищали свої права, адже вони не завжди були такі, як у чоловіків», — зазначив Тимчук.

Яка офіційна позиція церкви щодо 8 Березня

Щодо релігійного аспекту, священник підтверджує, що Міжнародний жіночий день не внесений до релігійного календаря і не має духовного підґрунтя. Однак це не означає, що вірянам суворо заборонено його відзначати.

«Якщо подивитися з точки зору церкви, то, звичайно, це свято не є церковним. Але і нема заборони святкувати цей день», — підкреслив священнослужитель.

На думку Тимчука, найважливішим аргументом є саме біблійний погляд на ставлення до жінки. Святе Письмо чітко вказує на повагу та любов, яку чоловіки повинні виявляти до своїх дружин.

Реклама

«Якщо ми подивимося на те, що говорить нам Господь через Святе Письмо, ми побачимо, що Бог завжди шанував жінку. Недобре чоловікові бути одному. І так само говориться: чоловіки, любіть своїх жінок, як Господь любить церкву», — пояснив він.

Священник резюмував, що виявляти увагу та турботу до своїх половинок, матусь та бабусь потрібно постійно, нагадуючи їм про свою любов. Водночас він не бачить нічого поганого в тому, щоб зробити приємне та подарувати квіти у цей конкретний весняний день.

Свято 8 Березня — останні новини

Нагадаємо, в Україні вже кілька років тривають дискусії щодо доцільності збереження святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Це свято закріпилося в календарі ще за часів, коли Україна перебувала у складі Радянського Союзу, тому в межах політики декомунізації неодноразово лунали пропозиції переглянути його статус.

Зокрема, раніше у Верховній Раді України вже намагалися змінити календар державних свят. У 2023 році був зареєстрований законопроєкт №9009, який передбачав скасування вихідного 8 березня та запровадження нового свята — Дня української жінки. Пропонувалося відзначати його 25 лютого — у день народження видатної української письменниці Леся Українка.

Реклама

Однак тоді парламент не ухвалив відповідне рішення, і свято залишилося у чинному календарі. Попри це, дискусія щодо заміни 8 березня на нову дату, пов’язану з українською історією та культурою, продовжується.