Як повернути заброньованого працівника з полігону, якщо його мобілізували: поради адвоката

Адвокат пояснив, як повернути помилково мобілізованого працівника з бронею / © ТСН.ua

В Україні трапляються випадки, коли під час так званої «бусифікації» до ТЦК потрапляють чоловіки, у яких є законна бронь або відстрочка від мобілізації. Бувало, що їх мобілізовували і відправляли на полігони проходити БЗВП.

Як повернути заброньованого працівника вже з полігону, розповів член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц, передають Новини.LIVE.

Юрист зізнався, що найчастіше зіштовхувався з такими порушеннями щодо агросектору. І йдеться не лише про мобілізацію працівників, але й вилучення транспорту.

«Я зіштовхувався з такими ситуаціями у напрямку агросектору. Тому що агросектор знаходиться не тільки в об’єктах критичної інфраструктури, через те, що забезпечує робоче місце, а й через те, що кожне агропідприємство забезпечує цілий ряд виконань своїх продуктових зобов’язань перед державою. І от якраз в агросекторі я зіштовхувався із проблемою забронюваних фізичних осіб, а й проблеми того, що іноді стається так, що починають вилучати молоковози в молоковиробних підприємствах, і фактично тоді псується продукція і не можливо виконати ланцюги поставок, для ЗСУ в тому числі», — говорить Ярослав Куц.

За його інформацією, від грудня 2025 року діє механізм, який дозволяє «відіграти назад». Якщо заброньованого помилково мобілізували, підприємство може встигнути подати документи, поки людина проходить базову підготовку, та розмобілізувати його.

«На сьогоднішній день з грудня 2025 року існують механізми, за якими навіть якщо у особи злетіло бронювання, чи особа допустила порушення військового обліку і її співробітники ТЦК затримали і доставили в ТЦК, і навіть вручили бойову повістку після проходження ВЛК. Все одно існує механізм, щоб компанія, в якій забронюваний такий працівник був, могла встигнути подати всі документи. І з військової частини, до якої направили (як правило, йдеться про навчальні центри, де проходять БЗВП) особу розмобілізовують і повертають», — розповів адвокат.

Проте юрист уточнив, що хоч такі випадки і були у його практиці, але вони більше поодинокі.

Раніше ми писали, кого з чоловіків 50+ відправлять на фронт до кінця січня.