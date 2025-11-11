"Це ще не зима": синоптикиня розповіла, коли в Україні чекати на сніг та похолодання

Сніг / © ТСН

В Україні наразі не очікується різкого похолодання чи снігу.

Про це заявила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня для УНІАН.

Хоча раніше йшлося про можливе зниження температури після 15 листопада, синоптикиня пояснила, що 15-16 листопада фронт із півночі «розмиватиметься». У ці дні погода без опадів. Лише на заході країни може бути невеликий дощ. Нічна температура — 0°…+6°. Денна залишиться в межах — +7°…+13°.

Лише у західних та північних областях 16 листопада буде прохолодніше — +4°…+10° На півдні країни: вночі +4°…+10°, а вдень +10°…+16°. За словами Наталії Голені, на початку наступного тижня температурний фон знову може підвищитися на 2-3 градуси.

«Тобто практично ще утримається така погода, як і цього тижня», — сказала синоптикиня.

Також вона додала, що про кардинальне похолодання поки не йдеться, тому і на сніг теж не варто очікувати. Метеорологиня зазначила, що після 20 листопада вже можна очікувати на певне зниження температури.

«Тобто наступного тижня може бути коливання температури: спершу до вищих значень, а на кінець тижня — знову деяке зниження», — сказала вона.

Експертка додала, що «це ще не зима», і температурний фон буде дещо вищий, як для цього періоду року.

Нагадаємо, цієї зими на Європу чекають «складні» погодні умови, але снігопади не будуть рясними. Причиною є феномен Ла-Нінья, що принесе «м’яку» й «суху» погоду. Українцям «справжніх заметів» очікувати не варто.

Також синоптики розповіли, чи прийде цього року рання зима до України.