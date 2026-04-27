Укрaїнa
248
2 хв

Квас, голубці та сирники підкорили блогера зі США: реакція, що розлетілася Мережею

Американський блогер скуштував українські страви та поділився щирим відгуком із підписниками.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Блогер куштує українські страви

Блогер із Лос-Анджелеса Вільям Сереметіс, який має близько 1,4 млн підписників у TikTok, спробував популярні страви української кухні.

Під час візиту до місцевого закладу Mom, Please з національним меню він поділився враженнями зі своєю аудиторією та розповів, що найбільше його вразило.

Свій огляд блогер виклав у TikTok.

Українська кухня підкорила американця – реакція стала вірусною

Дорогою до ресторану блогер слухав українську музику, зокрема пісню Олега Скрипки «Весна». Уже на місці він замовив комплекс із найвідоміших українських страв — закуски, десерти та напої. На столі в нього з’явилися борщ, сало з чорним хлібом, сіллю і зеленою цибулею, голубці зі сметаною, бублики з варенням і квас.

Перші дегустації викликали в нього бурхливі емоції.

«О Боже, — вигукнув блогер, скуштувавши голубці зі сметаною. — Це неймовірно!».

Смак квасу він описав як щось середнє між пивом і соєвим соусом, а борщ назвав супом з буряком і яловичиною, додавши: «Трясця!».

Особливо йому сподобалися сирники з варенням і ягодами, а також трав’яний чай з імбиром, лимоном і медом.

У відео Сереметіс також згадав відомі факти про Україну — географічний центр Європи, експорт зерна, найглибшу станцію метро та вишиванку.

На завершення він звернувся до глядачів українською: «Привіт», «Вибачте», «Дуже приємно познайомитися».

Раніше ми розповідали про те, що те, як приготувати смачну українську закуску — свинячі шкірки. Лише кілька простих інгредієнтів, і ви отримаєте хрумкий та ароматний результат. Основою приготування є попереднє відварювання шкірок зі спеціями з подальшим обсмажуванням на сковорідці. Зазвичай додається часник, паприка, соєвий соус та інші приправи. У підсумку страва перетворюється на пікантну закуску, яка добре смакує як самостійно, так і як доповнення до різних напоїв або страв.

