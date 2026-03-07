ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Мінус ще понад тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ

Втрати особового складу РФ сягнули 1 272 360 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили понад 170 одиниць автотранспорту та 3 танки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24.02.2022) станом на 7 березня 2026 року орієнтовно становлять 1 272 360 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 010 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Втрати у техніці та озброєнні

Окрім значних втрат у живій силі, противник продовжує втрачати військову техніку. Найбільший приріст за добу зафіксовано у сегменті безпілотних літальних апаратів та автомобільної техніки.

Деталізовані дані по техніці станом на 07.03.2026:

  • Танки: 11 737 (+3 за добу);

  • Бойові броньовані машини: 24 151 (+3);

  • Артилерійські системи: 38 004 (+44);

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 161 858 (+1868);

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 81 812 (+170);

  • Засоби ППО: 1 322 (+2);

  • РСЗВ: 1 670 (+1).

Показники втрат авіації (435 літаків, 349 гелікоптерів), крилатих ракет (4384), кораблів/катерів (30), підводних човнів (2) та спеціальної техніки (4080) за останню добу залишилися без змін.

Втрати армії РФ станом на 7 березня. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати армії РФ станом на 7 березня. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, росіяни втратили ще один гелікоптер. Загалом у ворога — мінус 349 вертольотів.

Росія втратила морський вертоліт. Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 було знищено над акваторією Чорного моря.

