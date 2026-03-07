- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Мінус ще понад тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Втрати особового складу РФ сягнули 1 272 360 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили понад 170 одиниць автотранспорту та 3 танки.
Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24.02.2022) станом на 7 березня 2026 року орієнтовно становлять 1 272 360 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 010 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Втрати у техніці та озброєнні
Окрім значних втрат у живій силі, противник продовжує втрачати військову техніку. Найбільший приріст за добу зафіксовано у сегменті безпілотних літальних апаратів та автомобільної техніки.
Деталізовані дані по техніці станом на 07.03.2026:
Танки: 11 737 (+3 за добу);
Бойові броньовані машини: 24 151 (+3);
Артилерійські системи: 38 004 (+44);
БПЛА оперативно-тактичного рівня: 161 858 (+1868);
Автомобільна техніка та автоцистерни: 81 812 (+170);
Засоби ППО: 1 322 (+2);
РСЗВ: 1 670 (+1).
Показники втрат авіації (435 літаків, 349 гелікоптерів), крилатих ракет (4384), кораблів/катерів (30), підводних човнів (2) та спеціальної техніки (4080) за останню добу залишилися без змін.
Нагадаємо, росіяни втратили ще один гелікоптер. Загалом у ворога — мінус 349 вертольотів.
Росія втратила морський вертоліт. Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 було знищено над акваторією Чорного моря.