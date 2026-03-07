Мінус ще понад тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24.02.2022) станом на 7 березня 2026 року орієнтовно становлять 1 272 360 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 010 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Втрати у техніці та озброєнні

Окрім значних втрат у живій силі, противник продовжує втрачати військову техніку. Найбільший приріст за добу зафіксовано у сегменті безпілотних літальних апаратів та автомобільної техніки.

Деталізовані дані по техніці станом на 07.03.2026:

Танки: 11 737 (+3 за добу);

Бойові броньовані машини: 24 151 (+3);

Артилерійські системи: 38 004 ( +44 );

БПЛА оперативно-тактичного рівня: 161 858 ( +1868 );

Автомобільна техніка та автоцистерни: 81 812 (+170);

Засоби ППО: 1 322 (+2);

РСЗВ: 1 670 (+1).

Показники втрат авіації (435 літаків, 349 гелікоптерів), крилатих ракет (4384), кораблів/катерів (30), підводних човнів (2) та спеціальної техніки (4080) за останню добу залишилися без змін.

Втрати армії РФ станом на 7 березня. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

