Укрaїнa
2243
1 хв

Нічні обстріли України, Трамп змінює тактику переговорів з Росією: головні новини ночі 8 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 лютого 2026 року:

  • В Одесі вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА Читати далі –>

  • Ворог обстріляв Херсон з РСЗВ: поранено трьох жінок Читати далі –>

  • Трамп змінив підхід до переговорів з Москвою — AP Читати далі –>

  • У ISW заявили про підготовку Росії до нового етапу війни проти України: що задумав ворог Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

