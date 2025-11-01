Отруйний жук налякав українців: який він має вигляд та чи справді він смертельно небезпечний

Майка осіння. Фото: Комахи України

Жителька Миколаївської області виявила у своєму дворі незвичного чорного жука. Згодом з’ясувалося, що це майка осіння (Meloe autumnalis) — представниця родини наривників. Комаха справді отруйна, однак панікувати не варто, зазначають екологи.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Світлину незвичного жука власниця подвір’я опублікувала у Facebook-спільноті «Комахи України», де користувачі допомогли визначити вид.

Знімок комахи, що сидить на нігті жінки, швидко привернув увагу — користувачі жартували: «Вуса як намистинки. Здається, жучок на нігтик подумав, що то інший жучок».

У Держекоінспекції спростували фейки, які активно поширюються у соцмережах про «смертельно небезпечного жука».

«Останніми днями соцмережі „гуляють“ страшилки про нібито смертельно небезпечного жука — майку осінню (Meloe autumnalis). Проте ця інформація — неправдива», — йдеться в повідомленні.

Як пояснили експерти, майка осіння виділяє токсичну речовину — кантаридин. Вона може спричинити подразнення чи пухирі на шкірі, тому торкатися комахи голими руками не варто.

За даними екологів, колись кантаридин навіть використовували у медицині, але через його токсичність від цього відмовилися.

Майку осінню можна зустріти восени — з вересня по жовтень — переважно в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Вінницькій областях. Знищувати її не можна, адже цей вид є важливим індикатором стану довкілля.

«Якщо майки зникають — це сигнал, що довкілля страждає: зникають дикі бджоли, луки, зростає вплив пестицидів», — додали експерти.

