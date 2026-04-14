Ракети, що б’ють на тисячі кілометрів: в ОП показали українську топзброю нового покоління

Українська зброя

Україна активно розвиває власне далекобійне озброєння. Зокрема, йдеться про крилаті ракети та ракетні дрони різного призначення.

Про новітні розробки йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського до Дня зброяра, пише ОПУ.

«Фламінго»

Серед ключових зразків — крилата ракета наземного базування «Фламінго», серійне виробництво якої стартувало 2025 року. Вона здатна уражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів і нести бойову частину вагою понад одну тонну.

«Рута»

Також українські військові вже використовують крилату ракету-дрон «Рута», призначену як для ударних, так і для розвідувальних завдань. Її дальність польоту сягає до 300 км, а постачання до війська розпочалося 2024 року.

«Пекло»

Ще один зразок — реактивний ракетодрон «Пекло», який вирізняється високою швидкістю і маневреністю. Його дальність польоту становить до 700 км, а бойова частина — від 23 кг.

«Нептун»

Крім того, на озброєнні перебуває протикорабельна крилата ракета Р-360 «Нептун», здатна знищувати як морські, так і наземні цілі на відстані до 300 км.

«Паляниця»

Серед новітніх розробок — далекобійна ракета-дрон «Паляниця» з турборакетним двигуном, яка вперше була успішно застосована в серпні 2024 року.

«Вільха»

Також Україна використовує реактивну систему залпового вогню «Вільха» з коригованими боєприпасами калібру 300 мм.

У зверненні наголошується, що розвиток власного озброєння залишається одним із ключових пріоритетів України в умовах повномасштабної війни.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння для ефективного захисту від російських ударів. Він наголосив, що держава нині перебуває у значно сильнішій позиції, ніж у попередні роки. Ба більше, вона здатна не лише оборонятися, а й завдавати ударів у відповідь. За словами глави держави, цього вдалося досягти завдяки розвитку власного оборонно-промислового комплексу та зусиллям українських зброярів.