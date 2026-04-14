Укрaїнa
430
2 хв

Ракети, що б’ють на тисячі кілометрів: в ОП показали українську топзброю нового покоління

В ОПУ представили топову українську зброю, серійне виробництво якої вже розпочато.

Українська зброя

Україна активно розвиває власне далекобійне озброєння. Зокрема, йдеться про крилаті ракети та ракетні дрони різного призначення.

Про новітні розробки йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського до Дня зброяра, пише ОПУ.

«Фламінго»

Серед ключових зразків — крилата ракета наземного базування «Фламінго», серійне виробництво якої стартувало 2025 року. Вона здатна уражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів і нести бойову частину вагою понад одну тонну.

«Рута»

Також українські військові вже використовують крилату ракету-дрон «Рута», призначену як для ударних, так і для розвідувальних завдань. Її дальність польоту сягає до 300 км, а постачання до війська розпочалося 2024 року.

«Пекло»

Ще один зразок — реактивний ракетодрон «Пекло», який вирізняється високою швидкістю і маневреністю. Його дальність польоту становить до 700 км, а бойова частина — від 23 кг.

«Нептун»

Крім того, на озброєнні перебуває протикорабельна крилата ракета Р-360 «Нептун», здатна знищувати як морські, так і наземні цілі на відстані до 300 км.

«Паляниця»

Серед новітніх розробок — далекобійна ракета-дрон «Паляниця» з турборакетним двигуном, яка вперше була успішно застосована в серпні 2024 року.

«Вільха»

Також Україна використовує реактивну систему залпового вогню «Вільха» з коригованими боєприпасами калібру 300 мм.

У зверненні наголошується, що розвиток власного озброєння залишається одним із ключових пріоритетів України в умовах повномасштабної війни.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння для ефективного захисту від російських ударів. Він наголосив, що держава нині перебуває у значно сильнішій позиції, ніж у попередні роки. Ба більше, вона здатна не лише оборонятися, а й завдавати ударів у відповідь. За словами глави держави, цього вдалося досягти завдяки розвитку власного оборонно-промислового комплексу та зусиллям українських зброярів.

