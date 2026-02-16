Росія готує нові масовані удари по енергетиці — Зеленський

РФ готує нові масовані удари по енергетиці України — Зеленський / © Володимир Зеленський

Українська розвідка фіксує підготовку Росії до подальших масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на необхідності максимальної готовності систем протиповітряної оборони.

«Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці. Треба, щоб ППО була налаштована правильно», — заявив глава держави.

За його словами, російські атаки постійно «еволюціонують» і стають комбінованими, що вимагає особливого захисту та своєчасної підтримки з боку партнерів. Зеленський підкреслив, що будь-які затримки з постачанням ракет для ППО чи інших засобів захисту лише збільшують масштаби руйнувань.

Президент нагадав про домовленості з партнерами, досягнуті під час Мюнхенської конференції з безпеки, та закликав до їх оперативної реалізації.

Також він повідомив, що українська делегація вже перебуває в Женеві та готується до чергових переговорів. Водночас, за словами Зеленського, Росія продовжує штурми на фронті та удари по українських містах, відкидаючи пропозиції щодо безумовного і тривалого припинення вогню.

«Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати», — наголосив президент.

Він додав, що Україна розраховує на реальні кроки міжнародних союзників для примусу агресора до миру.

Нагадаємо, чергова масована атака на Київ, Дніпро та Одесу відбулася 12 лютого. Під ударами ворога опинилися енергетика, інфраструктурні об’єкти та звичайні житлові будинки.

Місто Дніпро зазнало масованої атаки, а саме житловий сектор та інфраструктурний об’єкт опинилися під уларами РФ.

В Одесі через атаку дронами зафіксовано значні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.