Пікантний поворот: працівницю прокуратури Харкова підозрюють у підробітку на OnlyFans

Працівницю прокуратури Харкова звинувачують у підробітку на OnlyFans

У зірці OnlyFans впізнали співробітницю прокуратури Харківської області.

Про це пишуть місцеві харківські Telegram-канали.

У Мережі пишуть, що працівниця прокуратури донедавна була зареєстрована на платформі OnlyFans (платформа, яка дозволяє користувачам ділитися відвертими або повністю оголеними своїми фотографіями в обмін на щомісячний членський внесок).

Йдеться нібито про прокурорку Новобаварської окружної прокуратури Харкова.

Після появи скандальної інформації про начебто причетність однієї з прокуророк Харківської області до публікації інтимних фото та пікантних відео на платформі OnlyFans, про те, що працівниця прокуратури начебто підробляла секс-моделлю, в пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що будуть готові офіційно прокоментувати появу таких публікацій в медіапросторі.

«Буде офіційна позиція», — повідомили ТСН.ua у прокуратурі та підкреслили, що це відбудеться після з’ясування всіх обставин.

Раніше з’явились неофіційні повідомлення про те, що начебто фото та відео з прокуроркою згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

