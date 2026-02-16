Ситуація на Сіверському напрямку загострюється: "Осман" закликав місцевих евакуюватися

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Сіверському напрямку російські окупаційні війська посилюють тиск, намагаючись просунутися до Слов’янська. Наразі українські військові зафіксували спроби просочування ворожих груп у населений пункт Крива Лука.

Про це повідомив військовий 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

Загроза оточення та оперативна обстановка

За словами «Османа», ситуація на цій ділянці фронту залишається вкрай складною. Можливе захоплення Кривої Луки може мати «безповоротні наслідки» для оборони Слов’янського району.

«Закликаю місцевих жителів не ігнорувати заходи евакуації, особливо тим, хто проживає в Донецькій області з неповнолітніми дітьми. Виїзд — єдина можливість залишитися живими, якщо хочете в росію — їдьте туди через Європу, не чекаючи „освободітєлєй“ в містах, ваша тупість вартуватиме вашим дітям життя», — наголосив Бунятов.

Яка ситуація на Слов’янському напрямку

Раніше «Осман» вже повідомляв, що ситуація на Сіверсько-Лиманському напрямку залишається важкою. Росіяни прориваються до населеного пункту Крива Лука, що може посилити загрозу для Слов’янська.

Також перекидання Росією резервів під Слов’янськ свідчить про критичну ситуацію в російській армії.

Окрім цього, в кінці січня в ЗСУ повідомили, що для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ Росія зосередила близько 80 тис. військових, посилюючи логістику та перекидаючи резерви після відходу захисників від Сіверська.